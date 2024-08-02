Boeing хочет втиснуть в самолет еще больше пассажирских мест — Finance.ua

Boeing хочет втиснуть в самолет еще больше пассажирских мест Сегодня 22:44 — Фондовый рынок

Boeing хочет втиснуть в самолет еще больше пассажирских мест

Крупнейший производитель авиатехники, американская компания Boeing, которая сейчас переживает не лучшие времена из-за задержек в производстве и более частых поломок самолетов, решилась на радикальные меры.

Как пишет Bild со ссылкой на свежий прогноз компании на ближайшие 20 лет, до 2043 года среднее количество пассажирских мест в коммерческих самолетах производства компании будет увеличено до 190 по сравнению с 169 по состоянию на 2023 год. Для сравнения, в 2003 году их было всего 138 человек.

«Мы рассмотрели это исторически, и увеличение количества мест равномерно распределилось между переходом на большие узкофюзеляжные модели и уплотнением благодаря добавлению в самолет большего количества сидений. И мы верим, что именно это будет происходить сейчас», — пояснил менеджер Boeing Даррен Халст.

Отмечается, что добавление пассажирских мест в самолетах обычно достигается за счет более узких сидений, а также переоборудования туалетов и бортовых кухонь. Это позволяет авиакомпаниям максимально использовать пространство в самолете и таким образом заработать больше, но также создает определенные неудобства пассажирам, которым приходится потесниться.

Особенно ярким примером являются самолеты Boeing 737 MAX 8−200 ирландского лоукостера Ryanair, который уже использует максимальную вместимость на 197 пассажиров.

По словам Халста, это является идеальным примером уплотнения, ведь такой самолет не больше обычного Boeing Max 8, но приносит авиакомпании больше доходов.

«Я думаю, что мы увидим больше подобного на этом рынке, будь то самолеты Boeing или Airbus», — спрогнозировал менеджер Boeing.

Отмечается, что тенденция к уплотнению очевидна во всех регионах, особенно для рейсов продолжительностью в два или менее часов в Европе.

В то же время Халст прогнозирует, что тенденция к уплотнению сидений не будет продолжаться вечно.

УНІАН По материалам:

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