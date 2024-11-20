Массовые сокращения в Boeing: компания уволит около 2500 рабочих — Finance.ua

Массовые сокращения в Boeing: компания уволит около 2500 рабочих Сегодня 00:31 — Фондовый рынок

Массовые сокращения в Boeing: компания уволит около 2500 рабочих

Авиастроительная компания Boeing сократит около 2500 работников в американских штатах Вашингтон, Орегон, Южная Каролина и Миссури в рамках плана по сокращению 17 тысяч рабочих мест, или 10% от общего количества рабочей силы компании по всему миру.

Об этом пишет Reuters.

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Агентство сообщает, что письма об увольнении получили 2200 работников в Вашингтоне и еще 220 в Южной Каролине — в двух штатах, где Boeing строит коммерческие авиалайнеры.

Новость о том, что Boeing в середине ноября разошлет сообщения о сокращении работников, была ожидаемой. Еще один раунд увольнений ожидается в декабре.

В то же время в октябре новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг заявлял, что компания не намерена увольнять людей с производства или из инженерных лабораторий. Однако среди получивших сообщение об увольнении оказалось несколько сотен инженеров и техников.

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Сообщается, что уведомления об увольнении поступили в тот момент, когда Boeing пытается возобновить производство своего популярного самолета 737 MAX после многонедельной забастовки более 33 000 работников на западном побережье США, которая приостановила выпуск большинства коммерческих самолетов компании.

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