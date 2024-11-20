Массовые сокращения в Boeing: компания уволит около 2500 рабочих — Finance.ua
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Массовые сокращения в Boeing: компания уволит около 2500 рабочих

Фондовый рынок
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Массовые сокращения в Boeing: компания уволит около 2500 рабочих
Массовые сокращения в Boeing: компания уволит около 2500 рабочих
Авиастроительная компания Boeing сократит около 2500 работников в американских штатах Вашингтон, Орегон, Южная Каролина и Миссури в рамках плана по сокращению 17 тысяч рабочих мест, или 10% от общего количества рабочей силы компании по всему миру.
Об этом пишет Reuters.
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Агентство сообщает, что письма об увольнении получили 2200 работников в Вашингтоне и еще 220 в Южной Каролине — в двух штатах, где Boeing строит коммерческие авиалайнеры.
Новость о том, что Boeing в середине ноября разошлет сообщения о сокращении работников, была ожидаемой. Еще один раунд увольнений ожидается в декабре.
В то же время в октябре новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг заявлял, что компания не намерена увольнять людей с производства или из инженерных лабораторий. Однако среди получивших сообщение об увольнении оказалось несколько сотен инженеров и техников.
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Сообщается, что уведомления об увольнении поступили в тот момент, когда Boeing пытается возобновить производство своего популярного самолета 737 MAX после многонедельной забастовки более 33 000 работников на западном побережье США, которая приостановила выпуск большинства коммерческих самолетов компании.
По материалам:
Діло
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