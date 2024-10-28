Boeing приближается к привлечению $15 миллиардов продажей акций и облигаций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Boeing приближается к привлечению $15 миллиардов продажей акций и облигаций

Фондовый рынок
18
Boeing приближается к привлечению $15 миллиардов продажей акций и облигаций
Boeing приближается к привлечению $15 миллиардов продажей акций и облигаций, thehill.com
Boeing планирует привлечь более $15 миллиардов капитала уже с понедельника.
Об этом пишет агентство Reuters.
Reuters сообщало, что производитель самолетов приближается к плану привлечения около $15 миллиардов через продажу обычных акций и облигаций с обязательной конвертацией, чтобы укрепить финансы, ухудшившиеся из-за текущей разрушительной забастовки.
Новая сумма капитала должна поступить от смешанных продаж акций и конвертируемых привилегированных акций, добавил источник, отметив, что общая сумма может возрасти в зависимости от спроса.
На прошлой неделе рабочие-механики проголосовали почти два к одному против последнего предложения Boeing относительно прекращения забастовки, остановившей производство 737 MAX.
Читайте также
В начале этого месяца компания заявила в отчетах регулятору, что может привлечь до $25 миллиардов через продажу акций и долговых обязательств, поскольку ее кредитный рейтинг инвестиционного уровня находится под угрозой.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.