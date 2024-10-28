Boeing приближается к привлечению $15 миллиардов продажей акций и облигаций — Finance.ua

Boeing приближается к привлечению $15 миллиардов продажей акций и облигаций Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

Boeing приближается к привлечению $15 миллиардов продажей акций и облигаций, thehill.com

Boeing планирует привлечь более $15 миллиардов капитала уже с понедельника.

Об этом пишет агентство Reuters.

Reuters сообщало, что производитель самолетов приближается к плану привлечения около $15 миллиардов через продажу обычных акций и облигаций с обязательной конвертацией, чтобы укрепить финансы, ухудшившиеся из-за текущей разрушительной забастовки.

Новая сумма капитала должна поступить от смешанных продаж акций и конвертируемых привилегированных акций, добавил источник, отметив, что общая сумма может возрасти в зависимости от спроса.

На прошлой неделе рабочие-механики проголосовали почти два к одному против последнего предложения Boeing относительно прекращения забастовки, остановившей производство 737 MAX.

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В начале этого месяца компания заявила в отчетах регулятору, что может привлечь до $25 миллиардов через продажу акций и долговых обязательств, поскольку ее кредитный рейтинг инвестиционного уровня находится под угрозой.

Економічна Правда По материалам:

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