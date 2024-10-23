Кризис в Boeing и Intel стал чрезвычайной ситуацией для экономики США — WSJ
Крупнейшие американские корпорации переживают не лучшие времена. Несмотря на наличие дешевых энергоносителей и в целом более благоприятную ситуацию, чем в Европе, отраслевые флагманы терпят убытки и движутся к полному краху.
Речь идет о главной американской авиастроительной корпорации Boeing и производителе процессоров и другой высокотехнологичной продукции Intel. За последние пять лет совокупная капитализация этих предприятий сократилась вдвое. Издание The Wall Street Journal называет происходящее «проблемой национального масштаба».
«Intel и Boeing когда-то были золотым стандартом в производстве революционных технологических продуктов. За последние пять лет совокупная капитализация предприятий сократилась вдвое. Крах двух легенд Америки — чрезвычайная ситуация для экономики США», — пишут журналисты.
Как отмечают собеседники издания, ослабление позиций компании Intel может привести к росту зависимости США от китайских технологий, а проблемы Boeing могут поставить под угрозу крупнейший сектор экспорта США.
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Издание сообщает, что цифровой гигант Intel зафиксировал $1,6 миллиарда убытков только за второй квартал этого года. В рамках оптимизации расходов компания намерена сократить 15% персонала.
27 сентября газета Financial Times сообщала, что правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд до конца года. Это связано с предложением о поглощении производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm. Само предложение поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. Как отмечало издание, это может стать одной из крупнейших и самых значимых сделок за последние годы.
Серьезные проблемы и у крупнейшего американского авиастроителя Boeing. Корпорация уже вынуждена сократить производство самолетов, одновременно пытаясь остановить масштабную забастовку сотрудников. «Распад или банкротство уже не представляют собой нечто немыслимое», — констатирует издание.
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