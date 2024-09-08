Intel рассматривает возможность разделения на две компании для преодоления кризиса — Finance.ua

Intel рассматривает возможность разделения на две компании для преодоления кризиса 08.09.2024, 00:18 — Фондовый рынок

Intel рассматривает возможность разделения на две компании для преодоления кризиса

Intel сотрудничает с банкирами, пытаясь преодолеть один из самых трудных периодов в своей истории. Среди возможных решений рассматривается разделение компании на две части.

Об этом пишет Bloomberg.

Еще в 2021 году доходы Intel в три раза превышали доходы Nvidia, но сейчас компания существенно отстает от конкурента.

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После последнего отчета о прибылях акции Intel упали до самого низкого уровня с 2013 года. С начала года их стоимость снизилась почти на 60% - с 47,8 до 20,13 доллара.

Рыночная капитализация компании теперь составляет всего 86 миллиардов долларов, и она больше не входит в список 10 крупнейших производителей микросхем в мире.

Чтобы пережить самый сложный период в своей 56-летней истории, Intel работает с инвестиционными банкирами из Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc.

Компания обсуждает различные сценарии спасения, включая разделение бизнеса две разные компании и отмену проектов.

Потенциальное обособление или продажа литейного подразделения Intel, нацеленного на производство микросхем для внешних потребителей, станет поворотным моментом для главного исполнительного директора Пета Хелсингера, который рассматривал этот бизнес как ключ к восстановлению позиций Intel среди производителей микросхем и надеялся со временем конкурировать с другими производителями, как TSMC.

План Хелсингера по восстановлению позиций Intel базировался на работе по двум направлениям — разработка чипов и производство микросхем. Впрочем, крупнейшим клиентом заводской сети Intel остается сама Intel. Пока литейный бизнес не будет иметь больше внешних клиентов, он и дальше будет испытывать финансовые трудности.

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В прошлом квартале компания понесла чистый ущерб в размере 1,61 миллиарда долларов. Операционный ущерб составил 2,8 миллиарда долларов.

Intel уже прибегала к сокращению расходов путем увольнения около 15 тысяч работников и приостановки выплаты дивидендов.

НВ По материалам:

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