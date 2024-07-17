Intel инвестирует в ИИ-стартапы КНР на фоне технологической гонки Китая и США — Finance.ua
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Intel инвестирует в ИИ-стартапы КНР на фоне технологической гонки Китая и США

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Intel стал одним из самых активных инвесторов в китайские стартапы в сфере искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий. В то же время, производитель микросхем получает миллиарды долларов от Вашингтона на финансирование технологической гонки вооружений с Пекином.
Об этом сообщает газета Financial Times.
Intel Capital владеет долями в 43 технологических стартапах, расположенных в Китае. По данным поставщика данных Crunchbase, с момента основания венчурного фонда в начале 1990-х годов он инвестировал более чем в 120 китайских групп.
Фонд, инвестирующий вне баланса производителя микросхем, продолжал поддерживать молодые китайские компании в прошлом году, даже когда многие его американские коллеги вышли с рынка под давлением американских властей.
В феврале Intel Capital инвестировал $20 млн в финансирование компании AI-Link, базирующейся в Шэньчжэне, платформы 5G и облачной инфраструктуры, а в прошлом году возглавил раунд привлечения $91 млн для компании North Ocean Photonics со штаб-квартирой в Шанхае, производителя оборудования для микрооптики.
Рост геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином привел к усилению внимания к потокам частных инвестиций между двумя государствами, борющимися за технологическое и военное превосходство.
В июне администрация Байдена обнародовала правила ограничения финансирования США китайских технологий, которые могут иметь военное назначение, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления и полупроводники.
Ожидается, что правила будут доработаны в текущем году. По словам одного человека, знакомого с мнением администрации Байдена о новых правилах, «инвестиции Intel Capital помогли достичь консенсуса по ограничениям на вывоз технологий».
По материалам:
Економічна Правда
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