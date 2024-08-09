Intel упала в цене и по стоимости сравнялась с компанией OpenAI — Finance.ua

Intel упала в цене и по стоимости сравнялась с компанией OpenAI 09.08.2024, 00:28 — Фондовый рынок

OpenAI оценивается в 80 миллиардов долл., а акции Intel закрылись с рыночной капитализацией больше этого числа.

Об этом сообщает Wccftech.

OpenAI завершил свой последний раунд финансирования еще в феврале 2024 года, который оценил некоммерческую организацию в 80 млрд дол. Акции Intel закрылись с рыночной капитализацией 81,19 млрд долл., что примерно равно оценке стартапа, ориентированного на АІ.

Компания Intel испытала спад на фондовом рынке, когда сообщила о в целом отрицательных результатах по сравнению с ожиданиями за второй квартал 2024 года.

Производитель чипов не только не оправдал ожидания аналитиков по поводу своих основных показателей, но и не смог достичь ключевого показателя DCAI, что свидетельствует о том, что он еще не успел по-настоящему воспользоваться попутным ветром, связанным с развитием искусственного интеллекта.

Критически важно, что Intel не выполнила свой собственный прогноз по валовой прибыли за только что завершившийся квартал и привела к дальнейшей последовательной слабости.

Чтобы сохранить наличные деньги, производитель микросхем сократил дивиденды и формализовал еще один план массовых увольнений — 15 000 сотрудников, или 13,6% от нынешней численности персонала, что составляет около 110 000 человек, в дополнение к 5% сокращению, которое компания осуществила только в прошлом году.

Процессоры Intel 13-го и 14-го поколений продолжают страдать от проблем окисления, вызванных чрезмерным напряжением. Компания планирует выпустить обновление, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию процессоров, еще не пострадавших от этой проблемы. Она продлила стандартную гарантию на процессоры 13-го и 14-го поколений без упаковки с 3 до 5 лет.

Економічна Правда По материалам:

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