Intel упала в цене и по стоимости сравнялась с компанией OpenAI — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Intel упала в цене и по стоимости сравнялась с компанией OpenAI

Фондовый рынок
22
OpenAI оценивается в 80 миллиардов долл., а акции Intel закрылись с рыночной капитализацией больше этого числа.
Об этом сообщает Wccftech.
OpenAI завершил свой последний раунд финансирования еще в феврале 2024 года, который оценил некоммерческую организацию в 80 млрд дол. Акции Intel закрылись с рыночной капитализацией 81,19 млрд долл., что примерно равно оценке стартапа, ориентированного на АІ.
Компания Intel испытала спад на фондовом рынке, когда сообщила о в целом отрицательных результатах по сравнению с ожиданиями за второй квартал 2024 года.
Производитель чипов не только не оправдал ожидания аналитиков по поводу своих основных показателей, но и не смог достичь ключевого показателя DCAI, что свидетельствует о том, что он еще не успел по-настоящему воспользоваться попутным ветром, связанным с развитием искусственного интеллекта.
Критически важно, что Intel не выполнила свой собственный прогноз по валовой прибыли за только что завершившийся квартал и привела к дальнейшей последовательной слабости.
Чтобы сохранить наличные деньги, производитель микросхем сократил дивиденды и формализовал еще один план массовых увольнений — 15 000 сотрудников, или 13,6% от нынешней численности персонала, что составляет около 110 000 человек, в дополнение к 5% сокращению, которое компания осуществила только в прошлом году.
Процессоры Intel 13-го и 14-го поколений продолжают страдать от проблем окисления, вызванных чрезмерным напряжением. Компания планирует выпустить обновление, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию процессоров, еще не пострадавших от этой проблемы. Она продлила стандартную гарантию на процессоры 13-го и 14-го поколений без упаковки с 3 до 5 лет.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.