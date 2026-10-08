россия должна выплатить $11,5 млн за захват имущества аэропорта Бельбек

Арбитражный трибунал в Гааге обязал российскую федерацию выплатить 11,5 миллиона долларов компенсации ООО «Аэропорт Бельбек» и Игорю Коломойскому за незаконный захват имущества и активов аэродрома после оккупации Крыма.

Как сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

Об этом решении сообщила Постоянная палата третейского суда (ППТС), передает Укринформ.

Решение арбитража

Окончательное решение было принято 1 октября. Арбитраж также распределил между сторонами расходы по рассмотрению. Подробностей ППТС не приводит.

«1 октября 2026 года Арбитражный трибунал единогласно вынес окончательное решение по данному делу», — говорится в пресс-релизе.

Арбитражное производство было начато 13 января 2015 года в соответствии с соглашением между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

Истцы утверждали, что после оккупации Крыма россия приняла меры, в результате которых они были лишены имущественных, договорных и других прав на эксплуатацию пассажирского терминала для коммерческих авиарейсов в аэропорту «Бельбек».

Что установил Трибунал

В частичном решении от 4 февраля 2019 года Трибунал признал свою юрисдикцию по искам, подтвердил их приемлемость и установил, что россия нарушила статью 5 соглашения по инвестициям истцов.

После этого состоялся отдельный этап производства по определению размера компенсации. россия, не участвовавшая в предыдущих этапах, присоединилась к делу 7 июня 2019 года.