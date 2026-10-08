россия должна выплатить $11,5 млн за захват имущества аэропорта Бельбек

Арбитражный трибунал в Гааге обязал российскую федерацию выплатить 11,5 миллиона долларов компенсации ООО «Аэропорт Бельбек» и Игорю Коломойскому за незаконный захват имущества и активов аэродрома после оккупации Крыма.
Как сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.
Об этом решении сообщила Постоянная палата третейского суда (ППТС), передает Укринформ.
Решение арбитража
Окончательное решение было принято 1 октября. Арбитраж также распределил между сторонами расходы по рассмотрению. Подробностей ППТС не приводит.
«1 октября 2026 года Арбитражный трибунал единогласно вынес окончательное решение по данному делу», — говорится в пресс-релизе.
Арбитражное производство было начато 13 января 2015 года в соответствии с соглашением между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.
Истцы утверждали, что после оккупации Крыма россия приняла меры, в результате которых они были лишены имущественных, договорных и других прав на эксплуатацию пассажирского терминала для коммерческих авиарейсов в аэропорту «Бельбек».
Что установил Трибунал
В частичном решении от 4 февраля 2019 года Трибунал признал свою юрисдикцию по искам, подтвердил их приемлемость и установил, что россия нарушила статью 5 соглашения по инвестициям истцов.
После этого состоялся отдельный этап производства по определению размера компенсации. россия, не участвовавшая в предыдущих этапах, присоединилась к делу 7 июня 2019 года.
В окончательном решении Суд постановил выплатить истцам $11,5 миллиона, а также проценты, начисленные с 16 июня 2014 года до даты фактической выплаты. Кроме того, Суд определил порядок распределения расходов на арбитраж.