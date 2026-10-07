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ПриватБанк отсудил у россии более $327 млн ​​за активы в Крыму

Фондовый рынок
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россию обязали выплатить ПриватБанку более $327 млн
россию обязали выплатить ПриватБанку более $327 млн
Арбитражный суд обязал россию выплатить более $327 млн ​​компенсации за ущерб, нанесенный в результате незаконной экспроприации активов ПриватБанка в Крыму. Эта сумма включает проценты, начисленные начиная с 18 апреля 2014 года (которые будут продолжать начисляться до полной уплаты), и другими соответствующими издержками и расходами, понесенными ПриватБанком.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Арбитражное решение

Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное арбитражное решение по делу № 2015−21 в пользу ПриватБанка против россии. Банк начал тяжбу в 2015 году в соответствии с двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.
«Окончательное арбитражное решение является очевидной и важной победой, которая стала итогом 11-летней юридической борьбы ПриватБанка за достижение правосудия и принципа, согласно которому незаконная экспроприация должна иметь последствия. Арбитражный суд подтвердил право банка на значительную компенсацию, проценты и возмещение расходов. Мы ожидаем, что арбитражное решение будет выполнено и выплачено в полном объеме, и мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения выплаты и защиты интересов банка и его стейкхолдеров», — отметила член Правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.
Решение основывается на предварительных выводах Арбитражного суда о том, что он имеет юрисдикцию рассматривать исковые требования ПриватБанка и эти требования являются приемлемыми, а также о том, что ответчик нарушил статью 5 Соглашения.

Что установил арбитражный суд

В окончательном решении Арбитражный суд отклонил отрицание ответчика по поводу незаконности инвестиций и постановил, что оно не лишает суд юрисдикции и не делает исковые требования неприемлемыми, и присудил Банку компенсацию и возмещение расходов.

Что известно об активах ПриватБанка в Крыму

До апреля 2014 года ПриватБанк вел существенную операционную деятельность и хранил ценные активы на Крымском полуострове, включая кредиты, недвижимость и денежные средства.
Вскоре после незаконной оккупации Крыма ответчик принял ряд мер, которые привели к незаконной экспроприации активов банка и прекращению его деятельности в Крыму.
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанк
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