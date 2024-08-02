Intel объявила о сокращении 15 000 рабочих мест: акции компании обвалились на 20% — Finance.ua

Intel объявила о сокращении 15 000 рабочих мест: акции компании обвалились на 20% Сегодня 23:14 — Фондовый рынок

Intel объявила о сокращении 15 000 рабочих мест: акции компании обвалились на 20%

Компания Intel обнародовала радикальные планы по сокращению капитальных затрат и численности персонала на 15% в попытке вернуть бизнес на стабильную финансовую основу. Акции американского производителя микросхем упали на 20% на фоне этих новостей, превысив падение на 10%, что наблюдалось после его последнего отчета о прибылях.

Об этом пишет Financial Times.

Intel до сих пор не удается извлечь выгоду из растущего спроса на чипы искусственного интеллекта. Компания до сих пор планирует возвращение себе лидирующих позиций в области технологий производства микросхем к следующему году.

Читайте также Intel инвестирует в ИИ-стартапы КНР на фоне технологической гонки Китая и США

Меры экстренной экономии включают 15-процентное сокращение рабочей силы или около 15 000 рабочих мест, причем большинство должностей будет ликвидировано в этом году.

Intel также отменила дивиденды и объявила о неожиданной отмене своих растущих капитальных затрат, при этом инвестиции в этом году, вероятно, будут на 20% меньше прогнозируемых.

«Тенденции второй половины года сложнее, чем мы ожидали раньше», — сказал генеральный директор Пэт Хелсингер.

Читайте также Intel выпускает новую версию своего ИИ-чипа, чтобы бросить вызов Nvidia

Сократив численность персонала, инвестиции и другие расходы в этом году, компания заявила, что, по ее мнению, «достигнет четкого движения к устойчивой бизнес-модели».

Во втором квартале выручка Intel упала на 1% до $12,8 млрд, что ниже ожидаемых Уолл-стрит $12,9 млрд.

Intel частично объяснила свою последнюю неудачу производственными проблемами процессоров Meteor Lake — первого поколения чипов, изготовленных с использованием новой технологии ультрафиолетовой литографии, на которую компания сделала ставку в своем развитии.

Читайте также Intel сообщила о $7 млрд операционных убытков подразделения по производству чипов

Продажи в подразделении центров обработки данных компании Intel упали на 3% в последнем квартале, несмотря на более широкий бум затрат на центры обработки данных, о котором в последние дни сообщили некоторые из крупнейших технологических компаний.

Компания отмечает, что в долгосрочной перспективе конкурентоспособность Intel не изменилась и компания начнет получать существенные выгоды от недавних инвестиций в крупномасштабное производство и процессы с новым поколением чипов, которое должно выйти на масштабное производство в 2026 году.

Несколько месяцев назад Intel получила обещание в размере $8,5 млрд в виде прямого финансирования от Вашингтона, чтобы помочь укрепить его позиции в полупроводниковой промышленности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.