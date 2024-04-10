Intel выпускает новую версию своего ИИ-чипа, чтобы бросить вызов Nvidia — Finance.ua
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Intel выпускает новую версию своего ИИ-чипа, чтобы бросить вызов Nvidia

Фондовый рынок
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Корпорация Intel выпускает новую версию своего чипа искусственного интеллекта, стремясь бросить вызов корпорации Nvidia. В то же время у Nvidia в этом году выйдет собственный обновленный чип.
Об этом пишет Bloomberg.
Обновленный процессор под названием Gaudi 3 будет широко доступен в третьем квартале, сообщила Intel. Чип предназначен для повышения производительности в двух ключевых сферах: помощь в обучении систем искусственного интеллекта — процесс, предусматривающий бомбардировку их данными — и запуск готового программного обеспечения.
Бурный спрос на услуги искусственного интеллекта заставил технологические компании искать эти так называемые чипы-ускорители, но Nvidia увидела большинство преимуществ. Предыдущие версии Gaudi не смогли добиться увеличения доли рынка, на которое надеялась Intel, заявил главный исполнительный директор Пэт Хелсингер. Он ожидает, что новая модель будет иметь большее влияние.
«Бросить вызов Nvidia будет нелегко. Непревзойденный успех ускорителя H100 этой компании помог более чем удвоить доход и повысить его рыночную оценку более 2 триллионов долларов. И теперь Nvidia стремится увеличить свое преимущество с помощью только что анонсированной чип-платформы под названием Blackwell. Системы на основе этого продукта будут доступны позже в этом году, сообщила компания в марте», — говорится в публикации Bloomberg.
Акции Intel выросли на 1,4% до 38,50 долл. по состоянию утра 9 апреля, прекратив предварительное снижение. В этом году они упали на 24%.
По оценке Intel, Gaudi 3 будет быстрее и энергоэффективнее H100 Nvidia. По словам производителя чипов, он будет обучать определенные типы моделей ИИ в 1,7 раза быстрее. По словам Intel, этот продукт примерно равен новому H200 от Nvidia, демонстрируя несколько лучшие результаты в некоторых областях и немного отставая в других.
По материалам:
Економічна Правда
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