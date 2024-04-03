Intel сообщила о $7 млрд операционных убытков подразделения по производству чипов — Finance.ua

Intel сообщила о $7 млрд операционных убытков подразделения по производству чипов Сегодня 23:45 — Фондовый рынок

Intel сообщила о $7 млрд операционных убытков подразделения по производству чипов

Intel сообщила об увеличении операционного убытка своего литейного бизнеса, что стало ударом для производителя микросхем, на фоне того, как он пытается вернуть себе технологическое лидерство, которое уступило в последние годы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Об этом пишет Reuters.

В Intel заявили, что операционный убыток производственного подразделения в 2023 году будет составлять 7 миллиардов долларов, что является более значительным убытком, чем операционные убытки в 5,2 миллиарда долларов годом ранее. Выручка подразделения в 2023 году достигла $18,9 млрд, что на 31% меньше, чем $27,49 млрд годом ранее.

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Акции Intel упали на 4,3% после того, как документы были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Во время презентации для инвесторов генеральный директор Пэт Хелсингер заявил, что 2024 год станет годом худших операционных убытков для бизнеса компании по производству микросхем и что компания планирует выйти на уровень безубыточности примерно к 2027 году.

Хелсингер сказал, что литейный бизнес был обременен плохими решениями, в частности, год назад против использования машин с сильным ультрафиолетовым излучением (EUV) от нидерландской фирмы ASML. Хотя эти машины могут стоить более 150 миллионов долларов, они более рентабельны, чем предыдущие инструменты для изготовления чипов.

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Частично из-за ошибок Intel передала около 30% общего количества пластин внешним контрактным производителям, таким как TSMC, сказал Хелсингер. Планируется снизить эту цифру примерно до 20%.

Теперь Intel перешла на использование инструментов EUV, которые будут охватывать все большее производственных потребностей по мере вывода из эксплуатации подержанных машин.

«В эпоху после EUV мы видим, что теперь мы очень конкурентоспособны по цене, производительности (и) возвращению к лидерству, — сказал Хелсингер. — И в эпоху до EUV мы несли большие затраты и (были) неконкурентоспособны».

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Intel планирует потратить 100 миллиардов долларов на строительство или расширение заводов по производству микросхем в четырех штатах США. План оздоровления бизнеса заключается в убеждении внешних компаний пользоваться ее производственными услугами.

В рамках этого плана Intel, как указано, сообщила инвесторам, что начнет отчитываться о результатах своей производственной деятельности как отдельного подразделения. Компания, как отмечается, вкладывает значительные средства, чтобы догнать своих основных конкурентов по производству микросхем — TSMC и Samsung Electronics Co Ltd.

УНН По материалам:

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