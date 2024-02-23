Intel и Microsoft подписали соглашение стоимостью свыше $15 млрд — Finance.ua

Intel и Microsoft подписали соглашение стоимостью свыше $15 млрд 23.02.2024, 00:34 — Фондовый рынок

Intel и Microsoft подписали соглашение стоимостью свыше $15 млрд

Intel будет производить кастомизированные чипы, которые были разработаны Microsoft для Microsoft. Компании подписали новое соглашение стоимостью более $15 миллиардов в среду.

Об этом пишет The Verge.

Microsoft разработала собственные чипы по процессу 18A, а Intel будет отвечать за их изготовление. Сообщается, что компания запускает новые предприятия для этих целей.

Компания рассчитывает, что производство чипов под заказ вернет ее на вершину в области производства микросхем, а Microsoft стала первым крупным клиентом этого сервиса.

«Мы находимся в разгаре очень увлекательного изменения платформы, которая кардинально изменит производительность каждой отдельной организации и всей отрасли», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Пока неизвестно, для чего именно будут использовать эти чипы, однако Microsoft ранее сообщала о намерениях создать компьютерный процессор и ускоритель искусственного интеллекта.

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