Intel и Microsoft подписали соглашение стоимостью свыше $15 млрд — Finance.ua
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Intel и Microsoft подписали соглашение стоимостью свыше $15 млрд

Фондовый рынок
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Intel и Microsoft подписали соглашение стоимостью свыше $15 млрд
Intel и Microsoft подписали соглашение стоимостью свыше $15 млрд
Intel будет производить кастомизированные чипы, которые были разработаны Microsoft для Microsoft. Компании подписали новое соглашение стоимостью более $15 миллиардов в среду.
Об этом пишет The Verge.
Microsoft разработала собственные чипы по процессу 18A, а Intel будет отвечать за их изготовление. Сообщается, что компания запускает новые предприятия для этих целей.
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Компания рассчитывает, что производство чипов под заказ вернет ее на вершину в области производства микросхем, а Microsoft стала первым крупным клиентом этого сервиса.
«Мы находимся в разгаре очень увлекательного изменения платформы, которая кардинально изменит производительность каждой отдельной организации и всей отрасли», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.
Пока неизвестно, для чего именно будут использовать эти чипы, однако Microsoft ранее сообщала о намерениях создать компьютерный процессор и ускоритель искусственного интеллекта.
По материалам:
mezha.media
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