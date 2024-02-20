Intel предлагают перенести производство чипов в США: правительство готово инвестировать $10 млрд — Finance.ua

Intel предлагают перенести производство чипов в США: правительство готово инвестировать $10 млрд
Администрация Байдена ведет переговоры с корпорацией Intel по предоставлению ей субсидий на сумму свыше $10 млрд для развертывания производства в США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Это будет самое большое вознаграждение в рамках плана возвращения производства полупроводников на территорию США. Ожидается, что пакет субсидий Intel будет содержать как ссуды, так и прямые гранты. Точное распределение средств между грантами и ссудами для Intel пока не определено. Переговоры все еще продолжаются.
В рамках Закона о чипах и науке 2022 года, направленного на возрождение американской полупроводниковой промышленности, предусматривается выделение 39 млрд долларов прямых грантов, а также ссуд и кредитных гарантий на сумму 75 млрд долларов.
Денежные средства будут использованы для привлечения ведущих мировых производителей чипов к производству своей продукции на территории США.
С момента вступления в должность президента Джо Байдена компании, занимающиеся производством чипов, инвестировали в США более 230 млрд долларов. Целью администрации Байдена является создание до 2030 года по крайней мере двух передовых производственных кластеров.
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