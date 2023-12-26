Intel объявил о своих планах вложить до $25 млрд в Израиль — Finance.ua
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Intel объявил о своих планах вложить до $25 млрд в Израиль

Фондовый рынок
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Intel объявил о своих планах вложить до $25 млрд в Израиль, отметив, что получит $3,2 млрд налоговых льгот от правительства страны, пишет processer.
По информации от Bloomberg, эти средства будут направлены на расширение завода компании по производству полупроводников в Кирьят-Гате к югу от Тель-Авива. Стимулы соответствуют 12,8% запланированных инвестиций Intel.
Правительство Израиля призвало компанию приступить к строительным работам на заводе до 2028 года и продолжать их по меньшей мере до 2035 года.
Кроме того, Intel обязалась потратить $16,6 млрд на местных поставщиков в течение следующего десятилетия, создавая тысячи новых рабочих мест. В настоящее время в израильском подразделении Intel работает 11,7 тыс. человек, а работы по расширению производства уже начались.
По материалам:
Finance.ua
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