Intel получила крупнейший в истории квартальный убыток — Finance.ua

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Intel получила крупнейший в истории квартальный убыток

Фондовый рынок
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Intel получила крупнейший в истории квартальный убыток
Intel получила крупнейший в истории квартальный убыток
Американский Intel Corp. получила крупнейший в истории квартальный убыток на фоне сокращения спроса на ПК.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Для ведущего мирового производителя компьютерных компонентов это уже второй убыточный квартал.
Чистый убыток составил $2,76 млрд, или $0,66 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью $8,11 млрд, или $1,98 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
По данным International Data Corp., поставки ПК, обеспечивающие значительную долю дохода Intel, в первом квартале упали на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжая начавшийся в начале прошлого года спад. Потребители бросились покупать компьютеры, смартфоны и другую электронику в начале пандемии. Ситуация изменилась в прошлом году, когда люди вернулись к привычному образу жизни, отмечает издание.
Квартальная выручка Intel упала в 1,6 раза — до $11,72 млрд при среднем прогнозе в $11,03 млрд.
Выручка подразделения Client Computing Group (включающая в частности производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, сократилась на 38% — до $5,8 млрд.
Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер заявил о «сигналах стабилизации рынка ПК». По его словам, сокращение запасов продукции происходит в соответствии с ожиданиями.

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По материалам:
Forbes.ua
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