Intel выпустила самый быстрый процессор для настольных компьютеров — Finance.ua

Intel выпустила самый быстрый процессор для настольных компьютеров 18.03.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Intel выпустила самый быстрый процессор для настольных компьютеров

Компания Intel представила процессор Core i9−14900K, который может развивать тактовую частоту до 6,2 ГГц без разгона, что делает его самым быстрым процессором для настольных компьютеров, доступным потребителям. Компания сделала то же самое в прошлом году, но тогда тактовая частота чипа составляла 6 ГГц.

В дополнение к рекордной скорости процессора, i9−14900KS может похвастаться архитектурой 24 ядра/32 потока и 36 мегабайтами собственной технологии Intel Smart Cache, распределяющей кэш-память между разными ядрами. Intel заявляет, что это обеспечит мощную производительность в играх и при создании контента.

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Чип также использует инструмент Intel Thermal Velocity Boost, который является функцией в чипах Intel Core 11 поколения и более поздних, что повышает тактовую частоту на 100 МГц, когда температура опускается ниже порога в 70 °C. Другими словами, убедитесь, что ваша система охлаждения на высоте.

Что касается показателей, компания обещает, что геймеры получат до 15 процентов прироста производительности, а создатели контента смогут насладиться 73-процентным ростом производительности при выполнении трудоемких рабочих процессов. Процессор i9−14900KS совместим с материнскими платами Z790 и Z690, но Intel рекомендует использовать новую версию BIOS для обеспечения наилучших результатов.

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Core i9−14900KS доступен уже сейчас по цене от $700. Он доступен в традиционных магазинах розничной торговли в виде продукта в коробке и в ближайшее время будет интегрирован в системы от партнеров-производителей оригинального оборудования (OEM). Intel продолжает фокусироваться на скорости, а не искусственном интеллекте, что было заметно в анонсах продуктов в этом году.

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