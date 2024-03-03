Будущее за ИИ: Intel планирует оснастить 100 млн ПК процессорами со встроенным искусственным интеллектом к 2025 году — Finance.ua

Будущее за ИИ: Intel планирует оснастить 100 млн ПК процессорами со встроенным искусственным интеллектом к 2025 году 03.03.2024, 00:28 — Технологии&Авто

Будущее за ИИ: Intel планирует оснастить 100 млн ПК процессорами со встроенным искусственным интеллектом к 2025 году

Компания Intel убеждена, что будущее за ИИ-ускоренными компьютерами. В планы компании входит оснащение 100 млн ПК к 2025 году своими процессорами, в которые встраивают блоки для работы с искусственным интеллектом.

Новую стратегию и цели на будущее очертил вице-президент Intel Дэвид Фенг в рамках выставки MWC 2024 в Барселоне.

Сейчас Intel тесно сотрудничает с Microsoft по определению критериев ПК с искусственным интеллектом. Ключевые элементы концепции «AI PC»:

специальная кнопка Copilot;

чатбот и другие широкие усилия Microsoft в области ИИ;

процессоры Intel Core Ultra со встроенной графикой и отдельными нейронными процессорами для моделей ИИ в актуальной платформе vPro для бизнес-ноутбуков.

Большие речевые модели и искусственный интеллект — новое золото на текущем этапе борьбы Microsoft, Meta, Google и NVIDIA за первенство в создании передовых чипов. Достаточно взглянуть на динамику котировок акций и финансовые показатели этих компаний за последние несколько лет особенно у «зеленого» чипмейкера, который за 2023 год подорожал в 5,5 раза и на днях в моменте вышел на $2 трлн рыночной капитализации.

Все крупные производители ПК, кроме Apple, подтвердили планы по выпуску компьютеров с искусственным интеллектом позже в этом году.

60 млн в следующем году — довольно амбициозная цель для Intel, учитывая, что это более 20% прогнозируемого мирового рынка ПК в 2025 году, отмечает Asia Nikkei.

По данным Counterpoint Research, в 2023 году мировой рынок ПК рухнул на 14%. Но есть и хорошие новости — первые признаки оживления спроса, которые внушают надежду на отскок до доковидных времен уже в этом году. Аналитики Jon Peddie Research в недавнем отчете зафиксировали рост поставок процессоров для ПК на 24% по итогам последнего квартала 2023 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.