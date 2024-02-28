Microsoft заключила партнерское соглашение с ИИ-стартапом Mistral — конкурентом OpenAI Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Microsoft заключила партнерское соглашение с ИИ-стартапом Mistral — конкурентом OpenAI

Microsoft объявила о новом многолетнем партнерстве с французским стартапом Mistral, специализирующимся на разработках в области искусственного интеллекта. Возраст этого стартапа всего 10 месяцев, однако уже оценивается в €2 млрд. Компании не разглашают подробности инвестиций.

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Партнерство будет включать приобретение Microsoft незначительной доли в компании. Это партнерство происходит всего чуть более года спустя после того, как Microsoft инвестировала более $10 млрд в партнерство с OpenAI. Благодаря этой сделке открытые и коммерческие речевые модели Mistral будут доступны на платформе Microsoft Azure AI. Как и в случае с OpenAI, партнерство Microsoft с Mistral также будет сосредоточено на разработке и развертывании больших речевых моделей следующего поколения.

В то же время, Mistral анонсировала новую модель искусственного интеллекта под названием Mistral Large. Она призвана уже конкурировать с моделью OpenAI GPT-4. В отличие от предыдущих моделей Mistral, эта не будет предлагаться с открытым кодом.

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«Mistral Large достигает значительных результатов в стандартных тестах, что делает ее второй в мире моделью, доступной через API (наряду с GPT-4)», — говорит Mistral AI.

Mistral Large доступна в собственной инфраструктуре Mistral, расположенной в Европе или через Azure AI Studio и Azure Machine Learning. Mistral Small также будет доступна, предлагая улучшенную задержку по сравнению с моделью Mistral 8x7B. Mistral также выпускает новый разговорный чатбот Le Chat, базирующийся на разных моделях Mistral AI.

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