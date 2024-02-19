OpenAI стал одним из самых дорогих стартапов в истории человечества — Finance.ua

OpenAI стал одним из самых дорогих стартапов в истории человечества
Компания OpenAI в 2023 году всколыхнула весь мир благодаря чату GPT на основе искусственного интеллекта. Однако один из последних шагов стартапа свидетельствует о важных изменениях.
Об этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что компания OpenAI завершила соглашение, согласно которому сотрудники смогут продавать свои доли акций. Согласно тендерному предложению, стартап в сфере искусственного интеллекта оценивается в 86 миллиардов долларов.
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Следует добавить, что распродажу ценных бумаг планировали начать еще в 2023 году. Этому помешало решение совета директоров OpenAI об отстранении от должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.
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