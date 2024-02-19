OpenAI стал одним из самых дорогих стартапов в истории человечества — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI стал одним из самых дорогих стартапов в истории человечества

Фондовый рынок
38
OpenAI стал одним из самых дорогих стартапов в истории человечества
OpenAI стал одним из самых дорогих стартапов в истории человечества
Компания OpenAI в 2023 году всколыхнула весь мир благодаря чату GPT на основе искусственного интеллекта. Однако один из последних шагов стартапа свидетельствует о важных изменениях.
Об этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что компания OpenAI завершила соглашение, согласно которому сотрудники смогут продавать свои доли акций. Согласно тендерному предложению, стартап в сфере искусственного интеллекта оценивается в 86 миллиардов долларов.
Читайте также
Это делает OpenAI одним из самых дорогих стартапов в истории человечества. Возглавит сделку венчурная фирма Thrive Capital.
Следует добавить, что распродажу ценных бумаг планировали начать еще в 2023 году. Этому помешало решение совета директоров OpenAI об отстранении от должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

От $1 тыс. для старта? На что обратить внимание, если решили зарабатывать на FOREX в 2024 году 🔍

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.