OpenAI улучшил память ChatGPT — Finance.ua

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OpenAI улучшил память ChatGPT

Технологии&Авто
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OpenAI улучшил память ChatGPT
OpenAI улучшил память ChatGPT
Компания OpenAI выпустила новую версию своего популярного чат-бота ChatGPT, который будет теперь запоминать слова пользователей, чтобы использовать эту информацию в будущих разговорах.
Об этом сообщает The New York Times.
Например, если пользователь в разговоре с чат-ботом упоминает свою дочь Лину, которой скоро исполнится 5 лет, которой нравится розовый цвет и которая любит медуз, то ChatGPT может хранить эту информацию и вспомнить о ней при необходимости позже.
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Когда тот же пользователь просит чат-бота «создать открытку на день рождения для своей дочери», ChatGPT может создать открытку с розовыми медузами с надписью «С 5-м днем ​​рождения, Лина!».
Несмотря на то, что ChatGPT теперь может помнить предыдущие разговоры, он все еще может совершать ошибки — как и люди.
Когда пользователь просит ChatGPT сделать для Лины открытку ко дню рождения, чат-бот может создать такую ​​с тонкой ошибкой, например, написав «Haippy 5th Birthday! Lina» вместо «Happy 5th Birthday! Lina!» (с 5-м днем ​​рождения! Лино!).
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С помощью этой новой технологии OpenAI продолжает превращать ChatGPT в автоматизированного цифровой помощника, который может конкурировать с уже существующими, такими как Siri от Apple или Alexa от Amazon.
В прошлом году компания уже позволила пользователям добавлять инструкции и личные предпочтения, например, подробности о работе или количестве членов семьи, которые чат-бот должен учитывать во время каждого разговора.
По материалам:
Укрінформ
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