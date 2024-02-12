Годовой доход OpenAI превысил $2 млрд — Finance.ua

Годовой доход OpenAI превысил $2 млрд Сегодня 04:52 — Фондовый рынок

Годовой доход OpenAI превысил $2 млрд

Доходы компании OpenAI, создателя ChatGPT, в декабре превысили отметку в $2 млрд.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух собеседников, знакомых с финансами компании.

Доходы OpenAI превысили $2 млрд в годовом исчислении, а сумасшедший успех ее флагманского продукта ChatGPT выводит компанию в число наиболее быстрорастущих технологических компаний в истории, отмечает издание.

OpenAI, инвестором которой является Microsoft, считает, что сможет более чем удвоить этот показатель в 2025 году благодаря повышенному интересу со стороны бизнес-клиентов, желающих использовать инструменты генеративного ИИ в своей деятельности.

Стремительный рост позволил OpenAI попасть в число немногих компаний Кремниевой долины, среди которых Google и Meta, достигших дохода в $1 млрд за десять лет с момента основания.

Читайте также OpenAI официально запустила маркетплейс чат-ботов GPT Store

FT напомнила, что OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая исследовательская лаборатория искусственного интеллекта, но стала коммерческим техногигантом после того, как в 2020 году создала бизнес-подразделение.

Напомним, в августе 2023 года годовой доход OpenAI приблизился к $1 млрд. Как отмечало издание Information, эта цифра значительно превысила прогнозы, которые OpenAI ранее предоставила акционерам. В октябре эта цифра составила $1,3 млрд, а в декабре — $1,6 млрд благодаря активному росту продаж ChatGPT.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.