Чипы и ИИ: Гендиректор OpenAI ищет деньги для проекта, который оценивают в $5−7 трлн — Finance.ua

Чипы и ИИ: Гендиректор OpenAI ищет деньги для проекта, который оценивают в $5−7 трлн Сегодня 20:30 — Фондовый рынок

Чипы и ИИ: Гендиректор OpenAI ищет деньги для проекта, который оценивают в $5−7 трлн

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования для инициативы по увеличению мировых мощностей по производству чипов и расширению возможностей ИИ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, подобные переговоры находятся на ранней стадии. Они ведутся, в том числе с инвесторами из ОАЭ. Проект называют действительно масштабным — по словам информированных источников, он может потребовать $5−7 трлн.

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Планы Сэма Альтмана по сбору средств направлены на решение проблем, сдерживающих рост OpenAI. Речь идет о таких препятствиях, как дефицит ИИ-чипов, необходимых для обучения большим речевым моделям, лежащим в основе таких систем, как ChatGPT.

В рамках переговоров Сэм Альтман предлагает партнерство между OpenAI, инвесторами, производителями чипов и поставщиками электроэнергии. Вместе они могут вложить деньги в строительство заводов, которые будут потом управляться производителями чипов.

Недавно Bloomberg сообщал, что Сэм Альтман, работающий над привлечением миллиардов долларов от инвесторов для производства чипов, намерен использовать эти деньги для создания сети заводов по выпуску полупроводников.

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