Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал три отрасли, где ChatGPT особенно полезен — Finance.ua

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал три отрасли, где ChatGPT особенно полезен 28.01.2024, 00:31 — Технологии&Авто

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал три отрасли, где ChatGPT особенно полезен

Чат-бот ChatGPT особенно полезен работникам трех конкретных отраслей, по словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

Об этом пишет Dev.ua.

«Кодирование — это, вероятно, единственная сфера повышения производительности, которая сегодня нам наиболее интересна. В настоящее время он (ChatGPT. — Ред.) массово развернут и имеет масштабное использование», — сказал Сэм Альтман во время подкаста Билла Гейтса «Unconfuse Me».

Кроме того, по его словам, здравоохранение и образование — это еще две вещи, которые развиваются на «этой кривой».

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Альтман обратил внимание, что ChatGPT больше всего может повысить производительность работников в этих трех областях, хотя и не выполнит всю работу за них.

Вот чем именно может помочь чат-бот, с аргументами главы OpenAI и других экспертов, пишет CNBC:

Кодирование — ChatGPT может помочь программистам завершить работу в три раза быстрее обычного. Система может помочь в таких задачах, как проверка написанного кода на наличие ошибок, написание тестов, ответы на вопросы программиста и даже генерирование нового кода полностью самостоятельно, добавил он. Но кодеры должны действовать осторожно и еще раз проверять все, что говорит чат-бот. Это может быть быстрее, чем писать программный код вручную с самого начала.

— ChatGPT может помочь программистам завершить работу в три раза быстрее обычного. Система может помочь в таких задачах, как проверка написанного кода на наличие ошибок, написание тестов, ответы на вопросы программиста и даже генерирование нового кода полностью самостоятельно, добавил он. Но кодеры должны действовать осторожно и еще раз проверять все, что говорит чат-бот. Это может быть быстрее, чем писать программный код вручную с самого начала. Образование — системы ИИ могут помочь учителям разработать учебный план или персонализированные планы уроков для конкретных учащихся. Они также могут сэкономить время учителей, выполняя за них различные административные задачи, такие как отслеживание посещаемости или отправка автоматических напоминаний о задачах. Чат-бот также может быть полезен для изучения новых языков или программ репетиторства для студентов в удаленных и недостаточно обеспеченных регионах. Но родители и учителя должны напоминать ученикам никогда не полагаться исключительно на искусственный интеллект, потому что он может ошибаться, сказал психолог Барнардского колледжа доктор Това Кляйн в прошлом году CNBC Make It.

— системы ИИ могут помочь учителям разработать учебный план или персонализированные планы уроков для конкретных учащихся. Они также могут сэкономить время учителей, выполняя за них различные административные задачи, такие как отслеживание посещаемости или отправка автоматических напоминаний о задачах. Чат-бот также может быть полезен для изучения новых языков или программ репетиторства для студентов в удаленных и недостаточно обеспеченных регионах. Но родители и учителя должны напоминать ученикам никогда не полагаться исключительно на искусственный интеллект, потому что он может ошибаться, сказал психолог Барнардского колледжа доктор Това Кляйн в прошлом году CNBC Make It. Здравоохранение — чат-бот OpenAI уже прошел экзамен на медицинское лицензирование в США, хотя эксперты предупреждают, что склонность системы к ошибкам делает ее маловероятной для большинства пациентов в ближайшем будущем. Но инструменты искусственного интеллекта могут принести пользу врачам, служа цифровым помощником, который помогает выполнять трудоемкие административные задачи, например оформление страховых документов, заявил в прошлом году президент Американской медицинской ассоциации Джесси Эренфельд. Кроме того, ИИ-инструменты могут анализировать исследования и обобщать истории болезни пациентов, отметила AMA в прошлом году. Билл Гейтс в своем блоге 2023 года сообщил, что некоторые фармацевтические компании используют ChatGPT для автоматизации части процессов открытия и исследования новых лекарств. Но Альтман отметил, что эта технология только в зачаточном состоянии.

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