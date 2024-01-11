OpenAI официально запустила маркетплейс чат-ботов GPT Store — Finance.ua

OpenAI официально запустила маркетплейс чат-ботов GPT Store Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

OpenAI официально запустила маркетплейс чат-ботов GPT Store

Компания OpenAI запустила интернет магазин, где люди могут делиться кастомизированными версиями популярного чат-бота ChatGPT.

Об этом пишет Bloomberg

Изначально OpenAI заявляла, что планирует открыть магазин в ноябре, но отложила запуск до начала 2024 года, ссылаясь на перерыв, вызванный увольнением и восстановлением в должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

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«Новый магазин, который в среду стал доступным для платных пользователей ChatGPT, будет собирать чат-ботов, которые пользователи создают для различных задач, например, версию ChatGPT, которая может обучать ребенка математике или придумывать яркие рецепты коктейлей. Маркетплейс под названием GPT Store будет включать чат-ботов, которыми пользователи решили поделиться публично. В конце концов, он позволит людям зарабатывать деньги на своих творениях — так же, как это делают магазины приложений от Apple Inc. или Google Alphabet Inc», — пишет агентство.

Подобно этим магазинам приложений, GPT Store от OpenAI позволит пользователям видеть самые популярные и трендовые чат-боты в таблице лидеров и искать их по категориям. В своем блоге компания сообщила, что на сегодняшний день люди создали 3 миллиона собственных чат-ботов, хотя не было понятно, сколько из них доступно через магазин на момент запуска.

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«Запуск магазина происходит в тот период, когда OpenAI работает над созданием своей экосистемы услуг и поиском новых источников дохода. В среду OpenAI также анонсировала новый платный уровень ChatGPT для компаний с небольшими командами, стоимость которого начинается от 25 долл. в месяц за пользователя. OpenAI впервые запустила корпоративную версию ChatGPT с дополнительными функциями и защитой конфиденциальности в августе», — добавляет Bloomberg.

Люди, которые платят за доступ к ChatGPT — включая корпоративных клиентов и подписчиков ChatGPT Plus — имеют право использовать или создавать собственные GPT. Поначалу пользователи не смогут получать прибыль от своих чат-ботов, заявили в OpenAI.

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Но в первые три месяца года компания поделится подробностями о том, как люди могут зарабатывать на них деньги. В своем блоге компания сообщила, что люди в США будут получать выплаты «на основе взаимодействия пользователей» с их чат-ботами.

Компания будет добавлять новые GPT на маркетплейс еженедельно.

На момент запуска среди чат-ботов, которые OpenAI выделила, был один от компании Canva, помогающий людям создавать логотипы и открытки, а также другой, рекомендующий прогулочные пешеходные маршруты.

Економічна Правда По материалам:

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