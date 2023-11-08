OpenAI подсчитала, что у ChatGPT 100 млн пользователей в неделю — Finance.ua

OpenAI подсчитала, что у ChatGPT 100 млн пользователей в неделю Сегодня 04:26 — Технологии&Авто

OpenAI подсчитала, что у ChatGPT 100 млн пользователей в неделю

Сто миллионов человек еженедельно пользуются ChatGPT.

Об этом заявил генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман на конференции для разработчиков, пишет Mezha со ссылкой на The Verge.

После своего запуска почти год назад ChatGPT признали наиболее быстрорастущим приложением в истории. Только за два месяца после запуска им ежемесячно пользовалось около 100 млн человек.

Этот показатель действительно впечатляет, ведь, например, Facebook понадобилось около четырех с половиной лет, чтобы достичь 100 млн пользователей. В Twitter на это ушло более пяти лет, а в Instagram — чуть более двух лет.

Рекорд ChatGPT был превзойден сервисом Threads от Meta, собравшим 100 млн пользователей менее чем через неделю после своего запуска в июле. Но показатели Threads, похоже, снизились в последующие месяцы — по состоянию на октябрь количество активных пользователей составляло чуть менее 100 млн ежемесячно.

Нынешнее объявление о количестве пользователей ChatGPT примечательно еще и потому, что это официальные данные OpenAI, а не оценки сторонней компании. Возможно, это попытка опровергнуть недавние сообщения в медиа, что популярность ChatGPT начинает снижаться.

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