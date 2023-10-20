OpenAI ведет переговоры о продаже акций, капитализация компании составляет $86 млрд — Finance.ua
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OpenAI ведет переговоры о продаже акций, капитализация компании составляет $86 млрд

Фондовый рынок
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OpenAI ведет переговоры о продаже акций, капитализация компании составляет $86 млрд
OpenAI ведет переговоры о продаже акций, капитализация компании составляет $86 млрд
OpenAI ведет переговоры о продаже акций существующих сотрудников, оценив их в $86 млрд.
Об этом пишет Bloomberg.
Стартап в сфере искусственного интеллекта, который стоит за ChatGPT, ведет переговоры с потенциальными инвесторами о сделке, известной как тендерное предложение, пишет издание. Фирма еще не завершила распределение средств и условия еще могут измениться, добавляет Bloomber.
OpenAI, 49% акций которой принадлежат корпорации Microsoft, возглавляют генеральный директор Сэм Альтман и президент Грег Брокман. Со стоимостью $86 млрд она обойдет такие компании как Stripe и китайский онлайн-ритейлер Shein и станет одной из самых ценных компаний в мире, находящихся в частной собственности, после SpaceX Илона Маска и материнской компании TikTok — ByteDance.

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Напомним, ранее OpenAI вел переговоры о привлечении $1 млрд от SoftBank для создания устройств на базе ИИ.
Сэм Альтман, руководитель OpenAI, обратился в компанию Айва LoveFrom для разработки первого потребительского устройства создателя ChatGPT, говорится в сообщении.
Обсуждение «серьезное», но сделка еще не заключена, и может пройти несколько месяцев, прежде чем об этом будет официально объявлено, пишет Reuters, добавляя, что Сон, Альтман и Айв обсудили создание компании, которая бы использовала таланты и технологии трех групп.
По материалам:
Mind
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