OpenAI ведет переговоры о продаже акций, капитализация компании составляет $86 млрд — Finance.ua

OpenAI ведет переговоры о продаже акций, капитализация компании составляет $86 млрд Сегодня 02:36 — Фондовый рынок

OpenAI ведет переговоры о продаже акций, капитализация компании составляет $86 млрд

OpenAI ведет переговоры о продаже акций существующих сотрудников, оценив их в $86 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Стартап в сфере искусственного интеллекта, который стоит за ChatGPT, ведет переговоры с потенциальными инвесторами о сделке, известной как тендерное предложение, пишет издание. Фирма еще не завершила распределение средств и условия еще могут измениться, добавляет Bloomber.

OpenAI, 49% акций которой принадлежат корпорации Microsoft, возглавляют генеральный директор Сэм Альтман и президент Грег Брокман. Со стоимостью $86 млрд она обойдет такие компании как Stripe и китайский онлайн-ритейлер Shein и станет одной из самых ценных компаний в мире, находящихся в частной собственности, после SpaceX Илона Маска и материнской компании TikTok — ByteDance.

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Напомним, ранее OpenAI вел переговоры о привлечении $1 млрд от SoftBank для создания устройств на базе ИИ.

Сэм Альтман, руководитель OpenAI, обратился в компанию Айва LoveFrom для разработки первого потребительского устройства создателя ChatGPT, говорится в сообщении.

Обсуждение «серьезное», но сделка еще не заключена, и может пройти несколько месяцев, прежде чем об этом будет официально объявлено, пишет Reuters, добавляя, что Сон, Альтман и Айв обсудили создание компании, которая бы использовала таланты и технологии трех групп.

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