The New York Times подала иск против OpenAI и Microsoft — Finance.ua

The New York Times подала иск против OpenAI и Microsoft Сегодня 23:31 — Фондовый рынок

The New York Times подала иск против OpenAI и Microsoft

Американское издание The New York Times подало иск против технологических компаний OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Предмет спора — несанкционированное использование информационных продуктов для обучения нейросетей.

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«Газета The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав, открыв новый фронт в юридической борьбе за несанкционированное использование опубликованных работ по обучению технологий искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, утверждается, что миллионы статей, опубликованных NYT, были использованы для обучения автоматизированных чат-ботов, конкурирующих с новостным изданием в качестве источника надежной информации.

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В иске также отмечается, что большие языковые модели (LLM) OpenAI и Microsoft, на которых основаны ChatGPT и Copilot, могут генерировать исходные данные, которые дословно воспроизводят контент NYT, точно резюмируют его и имитируют его выразительный стиль. Это «подрывает и вредит» отношениям Times с читателями, а также лишает его «подписок, лицензирования, рекламы и партнерских доходов».

Издатель отмечает, что эти модели ИИ «угрожают высококачественной журналистике», нанося ущерб способности новостных агентств защищать и монетизировать контент.

В иске приводится несколько примеров, когда чат-бот предоставлял пользователям почти дословные отрывки из статей Times, для просмотра которых в противном случае потребовалась бы платная подписка.

NYT требует от OpenAI и Microsoft уничтожить все модели чат-ботов и обучающие данные, в которых используются ее материалы. Также издание настаивает на многомиллиардной компенсации, сумма которой не разглашается.

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