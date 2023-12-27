OpenAI планирует привлечь $100 млрд финансирования — Finance.ua
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OpenAI планирует привлечь $100 млрд финансирования

Фондовый рынок
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OpenAI планирует привлечь $100 млрд финансирования
OpenAI планирует привлечь $100 млрд финансирования
Стартап OpenAI, являющийся разработчиком ChatGPT, находится на начальной стадии переговоров о привлечении нового раунда финансирования с отметкой $100 млрд. В случае успеха OpenAI получит звание одного из самых дорогих стартапов в мире, уступив только компании Илона Маска SpaceX.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно источникам, такие детали как оценка, условия и сроки финансирования окончательно еще не согласованы и могут измениться.
Стремительно растущая оценка OpenAI буквально отражает безумие искусственного интеллекта, которое началось год назад после запуска ChatGPT — чат-бота, способного сочинять предложения и даже стихи с помощью простых подсказок.
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Компания стала самым популярным стартапом Кремниевой долины, привлекла $13 млрд от Microsoft Corp. и дала новую оценку перспективам ИИ, изменила ландшафт технологической отрасли за несколько месяцев.
Напомним, некоторое время будущее OpenAI было под угрозой. В ноябре 2023 года соучредитель и генеральный директор стартапа Сэм Альтман был уволен с должности. Как сообщало агентство Reuters, накануне его увольнения несколько сотрудников компании написали письмо совету директоров. В нем было предупреждение о мощном открытии ИИ, которое, по их словам, может представлять угрозу человечеству. Именно это и подтолкнуло совет директоров к такому кадровому решению. Но поскольку на сторону Альтмана стали почти все сотрудники OpenAI, его не только вернули на должность, но и назначили новый совет директоров.
По материалам:
Діло
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