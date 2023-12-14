OpenAI возобновила регистрацию на платную версию ChatGPT — Finance.ua

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OpenAI возобновила регистрацию на платную версию ChatGPT

Технологии&Авто
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OpenAI возобновила регистрацию на платную версию ChatGPT
OpenAI возобновила регистрацию на платную версию ChatGPT
OpenAI возобновила регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus.
Об этом сообщил гендиректор компании Сэм Альтман в X (ранее Twitter).
Он поблагодарил пользователей за терпение, пока команда OpenAI искала больше графических процессоров.

Что произошло?

В ноябре Сэм Альтман сообщил, что компания временно прекратила регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus из-за резкого роста спроса. Их серверы не смогли справиться с наплывом людей, пожелавших испытать новые функции чат-бота.
Из-за ажиотажа некоторые пользователи даже начали сдавать в аренду свои аккаунты ChatGPT Plus на eBay по меньшей мере за $12.
OpenAI возобновила регистрацию на платную версию ChatGPT
Подписка на ChatGPT Plus за $20 в месяц предоставляет пользователям приоритетный доступ к чат-боту при высокой загруженности сервиса, а также возможность использовать новейшие модели OpenAI, в частности GPT-4.

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На конференции OpenAI Day в ноябре 2023 года разработчики представили ряд новых функций. Среди них — ChatGPTs, что позволяет настроить чат-бот для конкретного сценария.
Кроме того, пользователи ChatGPT Plus могут загружать и анализировать текстовые документы, изображения и общаться с сервисом с помощью голоса.
По материалам:
ain.ua
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