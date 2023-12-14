OpenAI возобновила регистрацию на платную версию ChatGPT — Finance.ua

OpenAI возобновила регистрацию на платную версию ChatGPT Сегодня 21:35 — Технологии&Авто

OpenAI возобновила регистрацию на платную версию ChatGPT

OpenAI возобновила регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus.

Об этом сообщил гендиректор компании Сэм Альтман в X (ранее Twitter).

Он поблагодарил пользователей за терпение, пока команда OpenAI искала больше графических процессоров.

Что произошло?

В ноябре Сэм Альтман сообщил , что компания временно прекратила регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus из-за резкого роста спроса. Их серверы не смогли справиться с наплывом людей, пожелавших испытать новые функции чат-бота.

Из-за ажиотажа некоторые пользователи даже начали сдавать в аренду свои аккаунты ChatGPT Plus на eBay по меньшей мере за $12.

Подписка на ChatGPT Plus за $20 в месяц предоставляет пользователям приоритетный доступ к чат-боту при высокой загруженности сервиса, а также возможность использовать новейшие модели OpenAI, в частности GPT-4.

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На конференции OpenAI Day в ноябре 2023 года разработчики представили ряд новых функций. Среди них — ChatGPTs, что позволяет настроить чат-бот для конкретного сценария.

Кроме того, пользователи ChatGPT Plus могут загружать и анализировать текстовые документы, изображения и общаться с сервисом с помощью голоса.

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