OpenAI переманивает исследователей Google, обещая компенсации в $10 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI переманивает исследователей Google, обещая компенсации в $10 миллионов

Мир
16
OpenAI переманивает исследователей Google, обещая компенсации в $10 миллионов
OpenAI переманивает исследователей Google, обещая компенсации в $10 миллионов
Компания OpenAI, разработавшая популярный чат-бот ChatGPT и начавшая технологическую гонку в сфере искусственного интеллекта, пытается переманить лучших исследователей Google.
Об этом сообщает Business Insider.
Просто сейчас OpenAI планирует продать имеющиеся акции на сумму $86 миллиардов. Речь идет о продаже акций сотрудников — таким образом они смогут реализовать свои опционы. Этот ход должен резко повысить текущую оценку компании в 27−29 миллиардов долларов.
Читайте также
Рекрутеры компании, контактирующие с сотрудниками Google, обещают топ-специалистам от $5 до $10 млн компенсационного пакета после продажи акций.
Как отмечает Business Insider, до этого времени OpenAI удается успешно переманивать специалистов из Google и Meta для работы над своим чат-ботом. Так, к разработке первой версии ChatGPT были приобщены не менее пяти бывших исследователей Google.
OpenAI уже наняла по меньшей мере 93 человека, ранее работавших в Google и Meta. По состоянию на февраль 2023 года в компании работало около 59 бывших сотрудников Google и около 34 бывших сотрудников Meta, согласно данным LeadGenius и Punks & Pinstripes.
Читайте также
Согласно имеющейся в интернете вакансии инженера-исследователя в OpenAI, годовой оклад, который обещает компания, составляет от $245 000 до $450 000. Также сотрудник может ожидать «щедрый акционерный капитал» и другие бенефиты — речь идет, в частности, об опционах.
На сегодняшний день главный акционер OpenAI — Microsoft, вложившая в стартап более $11 млрд. В ближайший год OpenAI планирует получить $1 млрд выручки, проект все еще остается игроком номер один на рынке, несмотря на попытки конкурентов сместить компанию с позиций лидера в сфере искусственного интеллекта.
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.