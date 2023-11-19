OpenAI переманивает исследователей Google, обещая компенсации в $10 миллионов — Finance.ua

OpenAI переманивает исследователей Google, обещая компенсации в $10 миллионов Сегодня 05:48 — Мир

OpenAI переманивает исследователей Google, обещая компенсации в $10 миллионов

Компания OpenAI, разработавшая популярный чат-бот ChatGPT и начавшая технологическую гонку в сфере искусственного интеллекта, пытается переманить лучших исследователей Google.

Об этом сообщает Business Insider.

Просто сейчас OpenAI планирует продать имеющиеся акции на сумму $86 миллиардов. Речь идет о продаже акций сотрудников — таким образом они смогут реализовать свои опционы. Этот ход должен резко повысить текущую оценку компании в 27−29 миллиардов долларов.

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Рекрутеры компании, контактирующие с сотрудниками Google, обещают топ-специалистам от $5 до $10 млн компенсационного пакета после продажи акций.

Как отмечает Business Insider, до этого времени OpenAI удается успешно переманивать специалистов из Google и Meta для работы над своим чат-ботом. Так, к разработке первой версии ChatGPT были приобщены не менее пяти бывших исследователей Google.

OpenAI уже наняла по меньшей мере 93 человека, ранее работавших в Google и Meta. По состоянию на февраль 2023 года в компании работало около 59 бывших сотрудников Google и около 34 бывших сотрудников Meta, согласно данным LeadGenius и Punks & Pinstripes.

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Согласно имеющейся в интернете вакансии инженера-исследователя в OpenAI, годовой оклад, который обещает компания, составляет от $245 000 до $450 000. Также сотрудник может ожидать «щедрый акционерный капитал» и другие бенефиты — речь идет, в частности, об опционах.

На сегодняшний день главный акционер OpenAI — Microsoft, вложившая в стартап более $11 млрд. В ближайший год OpenAI планирует получить $1 млрд выручки, проект все еще остается игроком номер один на рынке, несмотря на попытки конкурентов сместить компанию с позиций лидера в сфере искусственного интеллекта.

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