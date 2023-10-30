Google инвестирует 2 миллиарда долларов в конкурента OpenAI — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google инвестирует 2 миллиарда долларов в конкурента OpenAI

Технологии&Авто
18
Google инвестирует 2 миллиарда долларов в конкурента OpenAI
Google инвестирует 2 миллиарда долларов в конкурента OpenAI
Google Alphabet согласился инвестировать до 2 млрд долларов в компанию Anthropic, которая занимается искусственным интеллектом.
Об этом пишет Reuters.
Как отмечают представители компании, Google уже инвестировала 500 млн долл. в конкурента OpenAI и согласилась прибавить еще 1,5 млрд долларов со временем.
«Google уже является инвестором Anthropic, и новая инвестиция подчеркнет наращивание ее усилий, направленных на то, чтобы лучше конкурировать с Microsoft, основным спонсором создателя ChatGPT, OpenAI, на фоне того, как крупные технологические компании пытаются внедрять ИИ в свои программы», — говорится в сообщении.
Читайте также
Кроме того, в квартальном отчете Amazon для комиссии по ценным бумагам и биржам США, онлайн-ритейлер сообщил, что инвестировал в облигации Anthropic 1,25 млрд долл., которые могут быть конвертированы в акционерный капитал.
Компания Anthropic, соучредителями которой являются бывшие руководители OpenAI, родные братья и сестры Дарио и Даниэла Амодеи, приложила усилия, чтобы обеспечить ресурсы и привлечь спонсоров с большими карманами, необходимыми для того, чтобы конкурировать с OpenAI и стать лидером в технологическом секторе.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.