Google инвестирует 2 миллиарда долларов в конкурента OpenAI — Finance.ua

Google инвестирует 2 миллиарда долларов в конкурента OpenAI
Google Alphabet согласился инвестировать до 2 млрд долларов в компанию Anthropic, которая занимается искусственным интеллектом.
Об этом пишет Reuters.
Как отмечают представители компании, Google уже инвестировала 500 млн долл. в конкурента OpenAI и согласилась прибавить еще 1,5 млрд долларов со временем.
«Google уже является инвестором Anthropic, и новая инвестиция подчеркнет наращивание ее усилий, направленных на то, чтобы лучше конкурировать с Microsoft, основным спонсором создателя ChatGPT, OpenAI, на фоне того, как крупные технологические компании пытаются внедрять ИИ в свои программы», — говорится в сообщении.
Кроме того, в квартальном отчете Amazon для комиссии по ценным бумагам и биржам США, онлайн-ритейлер сообщил, что инвестировал в облигации Anthropic 1,25 млрд долл., которые могут быть конвертированы в акционерный капитал.
Компания Anthropic, соучредителями которой являются бывшие руководители OpenAI, родные братья и сестры Дарио и Даниэла Амодеи, приложила усилия, чтобы обеспечить ресурсы и привлечь спонсоров с большими карманами, необходимыми для того, чтобы конкурировать с OpenAI и стать лидером в технологическом секторе.
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