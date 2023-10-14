Google Meet получил поддержку FullHD для групповых звонков — Finance.ua

Google Meet получил поддержку FullHD для групповых звонков Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Google Meet получил поддержку FullHD для групповых звонков

Google добавила поддержку FullHD качества вебкамеры для групповых звонков в Google Meet. Ранее высокое качество камеры было доступно только для вызовов 1-на-1.

Функция доступна для пользователей Google Workspace, имеющих вебкамеры с разрешением 1080p или выше. По умолчанию пользователи будут продолжать пользоваться 720p, однако перед началом звонка участникам будут предлагать включить более высокое качество камеры, это также можно будет сделать в настройках.

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Видео с 1080p будут транслироваться только тогда, когда один или несколько зрителей закрепит пользователя, включившего поддержку 1080p, на экране. Также Meet будет учитывать разрешение экрана и пропускную скорость интернета и будет подстраивать качество видео к этим факторам.

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