Google Meet получил поддержку FullHD для групповых звонков — Finance.ua
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Google Meet получил поддержку FullHD для групповых звонков

Технологии&Авто
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Google Meet получил поддержку FullHD для групповых звонков
Google Meet получил поддержку FullHD для групповых звонков
Google добавила поддержку FullHD качества вебкамеры для групповых звонков в Google Meet. Ранее высокое качество камеры было доступно только для вызовов 1-на-1.
Функция доступна для пользователей Google Workspace, имеющих вебкамеры с разрешением 1080p или выше. По умолчанию пользователи будут продолжать пользоваться 720p, однако перед началом звонка участникам будут предлагать включить более высокое качество камеры, это также можно будет сделать в настройках.
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Видео с 1080p будут транслироваться только тогда, когда один или несколько зрителей закрепит пользователя, включившего поддержку 1080p, на экране. Также Meet будет учитывать разрешение экрана и пропускную скорость интернета и будет подстраивать качество видео к этим факторам.
По материалам:
mezha.media
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