Google разрабатывает универсальный искусственный интеллект, полностью заменяющий физический труд людей — Finance.ua

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Google разрабатывает универсальный искусственный интеллект, полностью заменяющий физический труд людей

Технологии&Авто
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Google разрабатывает универсальный искусственный интеллект, полностью заменяющий физический труд людей
Google разрабатывает универсальный искусственный интеллект, полностью заменяющий физический труд людей
Google DeepMind вместе с 33 исследовательскими учреждениями работают над созданием универсальной системы искусственного интеллекта, способной работать с различными физическими работами и выполнять множество задач. Проект был назван Open-X Embodiment.
Ведущий инженер-программист Google Robotics Паннаг Санкети отметил: «Роботы отлично справляются со специализированными задачами, но плохо адаптируются к новым условиям. Обычно для каждой задачи, робота и окружение нужно обучать отдельную ИИ-модель».
Проект создания универсального ИИ сосредотачивается на двух ключевых компонентах: наборе данных, содержащем информацию о различных типах роботов, и семействе больших речевых моделей, способных передавать навыки для широкого спектра задач. Данные модели были протестированы в робототехнических лабораториях на разных типах роботов и продемонстрировали отличные результаты по сравнению с обычными методами обучения.
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Так, ИИ-модель RT-1-X была протестирована на различных задачах в пяти исследовательских лабораториях на пяти роботах. По сравнению со специализированными моделями, разработанными для каждого робота, RT-1-X показала на 50% более успешные результаты в задачах по перемещению объектов и открыванию дверей.
Исследователи рассматривают возможность интеграции достигнутых достижений с инновациями модели RoboCat от DeepMind. Кроме того, команда представила публике набор данных Open X-Embodiment и сокращенную версию модели RT-1-X.
Санкетти подытожил: «Мы надеемся, что предоставление данных и моделей ускорит исследование. Будущее робототехники зависит от обучения роботов друг от друга и, что еще более важно, позволяет исследователям учиться друг у друга».

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По материалам:
noworries
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