Google анонсировала разработку трансатлантического кабеля, который обеспечит лучший интернет между странами — Finance.ua
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Google анонсировала разработку трансатлантического кабеля, который обеспечит лучший интернет между странами

Технологии&Авто
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Google анонсировала разработку трансатлантического кабеля, который обеспечит лучший интернет между странами
Google анонсировала разработку трансатлантического кабеля, который обеспечит лучший интернет между странами
Компания Google анонсировала новый трансатлантический оптоволоконный кабель Nuvem.
Как сообщают в компании, он обеспечит новое качественное интернет-соединение между США, Португалией и Бермудскими островами. Это повысит надежность трансатлантической связи на фоне спроса на цифровые сервисы. Впрочем, технические характеристики будущей кабельной системы пока не сообщили.
В последние годы правительство Бермудских островов приняло меры по привлечению инвестиций в подводную кабельную инфраструктуру и созданию цифрового хаба в Атлантическом океане — оказывалась поддержка соответствующим инициативам на законодательном уровне.
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Это не первый кабель связи, который будет проведен на Бермудские острова, но пока единственный, который свяжет острова с Европой. Местные власти давно прилагали усилия, чтобы острова стали точкой интерконнекта для подводных кабелей из Америки, Европы и Африки. В Тихом океане аналогичная роль выпала Гуаму.
Португалии стала местом посадки подводных кабелей не только из-за выгодного географического положения, но и из-за того, что страна активно укрепляет инфраструктуру цифровой экономики. Португалию назвали «цифровыми воротами» в Европу, а местное правительство считает чрезвычайно важными инвестиции в кабельную инфраструктуру. Ожидается, что информационные каналы станут катализаторами роста во многих высокотехнологичных отраслях.
В США местом посадки кабеля станет Южная Каролина. Это тоже позволит штату превратиться в развивающийся технологический центр. Ранее на побережье штата уже приступили к прокладке кабеля Firmina, который свяжет его с Аргентиной, Бразилией и Уругваем. Ожидается, что Nuvem будет готов к эксплуатации в 2026 году. Вместе с Firmina и Equiano он позволит создать новые цифровые коридоры, связывающие Северную и Южную Америку, Европу и Африку.
По материалам:
noworries
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