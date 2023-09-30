Google анонсировала разработку трансатлантического кабеля, который обеспечит лучший интернет между странами — Finance.ua

Google анонсировала разработку трансатлантического кабеля, который обеспечит лучший интернет между странами Сегодня 22:47 — Технологии&Авто

Google анонсировала разработку трансатлантического кабеля, который обеспечит лучший интернет между странами

Компания Google анонсировала новый трансатлантический оптоволоконный кабель Nuvem.

Как сообщают в компании, он обеспечит новое качественное интернет-соединение между США, Португалией и Бермудскими островами. Это повысит надежность трансатлантической связи на фоне спроса на цифровые сервисы. Впрочем, технические характеристики будущей кабельной системы пока не сообщили.

В последние годы правительство Бермудских островов приняло меры по привлечению инвестиций в подводную кабельную инфраструктуру и созданию цифрового хаба в Атлантическом океане — оказывалась поддержка соответствующим инициативам на законодательном уровне.

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Это не первый кабель связи, который будет проведен на Бермудские острова, но пока единственный, который свяжет острова с Европой. Местные власти давно прилагали усилия, чтобы острова стали точкой интерконнекта для подводных кабелей из Америки, Европы и Африки. В Тихом океане аналогичная роль выпала Гуаму.

Португалии стала местом посадки подводных кабелей не только из-за выгодного географического положения, но и из-за того, что страна активно укрепляет инфраструктуру цифровой экономики. Португалию назвали «цифровыми воротами» в Европу, а местное правительство считает чрезвычайно важными инвестиции в кабельную инфраструктуру. Ожидается, что информационные каналы станут катализаторами роста во многих высокотехнологичных отраслях.

В США местом посадки кабеля станет Южная Каролина. Это тоже позволит штату превратиться в развивающийся технологический центр. Ранее на побережье штата уже приступили к прокладке кабеля Firmina, который свяжет его с Аргентиной, Бразилией и Уругваем. Ожидается, что Nuvem будет готов к эксплуатации в 2026 году. Вместе с Firmina и Equiano он позволит создать новые цифровые коридоры, связывающие Северную и Южную Америку, Европу и Африку.

noworries По материалам:

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