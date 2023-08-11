В программе Gmail от Google появилась функция перевода сообщений — Finance.ua

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В программе Gmail от Google появилась функция перевода сообщений

Технологии&Авто
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В программе Gmail от Google появилась функция перевода сообщений
В программе Gmail от Google появилась функция перевода сообщений
Американская корпорация Google объявила о добавлении нативного переводчика в мобильное приложение службы электронной почты Gmail. Эта функция поможет пользователям читать и понимать разговор на любом языке.
«В течение многих лет наши пользователи удобно переводили электронные письма в Gmail более чем на 100 языков. Мы рады объявить об интеграции родного перевода в программу Gmail для мобильных устройств, которая позволит вам легко общаться на многих языках», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что на решение добавить переводчик в мобильное приложение повлияли конечные потребители.
Всплывающее сообщение о переводе появится, если язык содержимого сообщения отличается от языка отображения Google.com Mail в настройках учетной записи пользователя. Можно также выбрать, чтобы Gmail всегда переводил или никогда не переводил определенные языки.
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Для того чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать опцию «Перевести» в верхней части электронного письма. Если вы ее отклоните, она появится снова в следующий раз, когда язык содержимого электронной почты не совпадает с параметром «Язык отображения Google.com Mail».
Также можно отключить эту настройку, приняв подсказку «Не переводить [язык] снова», которая появляется, когда вы закрываете всплывающее окно, или выбрав «Не переводить [язык] снова» в меню настроек перевода. Если пользователь отказался от перевода или система не обнаружила другой язык, можно вручную перевести сообщение посредством меню с тремя точками.
По материалам:
УНН
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