В программе Gmail от Google появилась функция перевода сообщений — Finance.ua

В программе Gmail от Google появилась функция перевода сообщений 11.08.2023, 00:27 — Технологии&Авто

В программе Gmail от Google появилась функция перевода сообщений

Американская корпорация Google объявила о добавлении нативного переводчика в мобильное приложение службы электронной почты Gmail. Эта функция поможет пользователям читать и понимать разговор на любом языке.

«В течение многих лет наши пользователи удобно переводили электронные письма в Gmail более чем на 100 языков. Мы рады объявить об интеграции родного перевода в программу Gmail для мобильных устройств, которая позволит вам легко общаться на многих языках», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на решение добавить переводчик в мобильное приложение повлияли конечные потребители.

Всплывающее сообщение о переводе появится, если язык содержимого сообщения отличается от языка отображения Google.com Mail в настройках учетной записи пользователя. Можно также выбрать, чтобы Gmail всегда переводил или никогда не переводил определенные языки.

Для того чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать опцию «Перевести» в верхней части электронного письма. Если вы ее отклоните, она появится снова в следующий раз, когда язык содержимого электронной почты не совпадает с параметром «Язык отображения Google.com Mail».

Также можно отключить эту настройку, приняв подсказку «Не переводить [язык] снова», которая появляется, когда вы закрываете всплывающее окно, или выбрав «Не переводить [язык] снова» в меню настроек перевода. Если пользователь отказался от перевода или система не обнаружила другой язык, можно вручную перевести сообщение посредством меню с тремя точками.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.