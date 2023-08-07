Новая разработка от Google: Android-устройства смогут считывать QR-коды с другого конца комнаты — Finance.ua

Новая разработка от Google: Android-устройства смогут считывать QR-коды с другого конца комнаты Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Новая разработка от Google: Android-устройства смогут считывать QR-коды с другого конца комнаты

Компания Google работает над сканером QR-кодов, который автоматически распознает их в кадре камеры, увеличивает масштаб и считывает. Таким образом, устройства смогут понимать коды из другого конца комнаты.

Об этом пишет The Verge.

Функция еще не появилась на устройствах, но она есть в последних API, которые делает Google доступными для разработчиков.

Новая возможность работает в системном инструменте Google QR Code Scanner, но также может быть реализована в других приложениях.

По словам эксперта по Android Мишаала Рахмана, функция легкого сканирования QR-кода может появиться в устройствах с операционной системой Android 13 или более поздней.

Как отмечает The Verge, пока не понятно, насколько эффективно будет такое сканирование на гаджетах с камерами более низкого качества, распространится ли функция на другие устройства, кроме Google Pixel, и будет ли она вообще доступна. Однако издание надеется, что в скором времени эта возможность появится в приложениях для разработчиков и на широко распространенных устройствах.

Діло По материалам:

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