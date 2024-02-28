Apple сворачивает разработку электрокара, сосредоточится на генеративном ИИ — Bloomberg Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Apple сворачивает разработку электрокара, сосредоточится на генеративном ИИ — Bloomberg

Американская компания Apple решила прекратить работу над разработкой своего первого электрокара, а сосредоточить усилия в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Отмечается, что Apple сообщила об этом решении во вторник, удивив почти 2000 сотрудников, работавших над проектом электрокара, считавшегося одним из самых амбициозных в истории компании.

Руководство объявило, что проект «начнет сворачиваться», и многие члены команды, работавшей над созданием электромобиля, будут переведены в отдел искусственного интеллекта. Они будут сосредоточены на проектах генеративного ИИ, что становится приоритетом для компании.

К команде Apple Car относятся несколько сотен инженеров и дизайнеров автомобилей. По всей вероятности, они смогут претендовать на работу в других подразделениях компании.

Также анонсированы увольнения, однако пока неясно, со сколькими сотрудниками компания попрощается.

Отмечается, что Apple начала работать над разработкой собственного электрокара примерно с 2014 года. При этом компания несколько раз меняла руководство и стратегию команды, работавшей над этим проектом.

Укрінформ По материалам:

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