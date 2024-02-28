Apple сворачивает разработку электрокара, сосредоточится на генеративном ИИ — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple сворачивает разработку электрокара, сосредоточится на генеративном ИИ — Bloomberg

Технологии&Авто
10
Apple сворачивает разработку электрокара, сосредоточится на генеративном ИИ — Bloomberg
Apple сворачивает разработку электрокара, сосредоточится на генеративном ИИ — Bloomberg
Американская компания Apple решила прекратить работу над разработкой своего первого электрокара, а сосредоточить усилия в сфере генеративного искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Читайте также
Отмечается, что Apple сообщила об этом решении во вторник, удивив почти 2000 сотрудников, работавших над проектом электрокара, считавшегося одним из самых амбициозных в истории компании.
Руководство объявило, что проект «начнет сворачиваться», и многие члены команды, работавшей над созданием электромобиля, будут переведены в отдел искусственного интеллекта. Они будут сосредоточены на проектах генеративного ИИ, что становится приоритетом для компании.
Читайте также
К команде Apple Car относятся несколько сотен инженеров и дизайнеров автомобилей. По всей вероятности, они смогут претендовать на работу в других подразделениях компании.
Также анонсированы увольнения, однако пока неясно, со сколькими сотрудниками компания попрощается.
Отмечается, что Apple начала работать над разработкой собственного электрокара примерно с 2014 года. При этом компания несколько раз меняла руководство и стратегию команды, работавшей над этим проектом.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.