Apple Vision Pro из-за ограниченного предложения перепродают за более чем $5000 — Finance.ua

Apple Vision Pro из-за ограниченного предложения перепродают за более чем $5000 Сегодня 19:11 — Технологии&Авто

Apple Vision Pro из-за ограниченного предложения перепродают за более чем $5000

Ограниченный выпуск гарнитуры Vision Pro от Apple стимулирует рынок перепродажи, на котором цена устройства значительно превышает первоначальную стоимость $3500.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, на японском рынке Mercari базовая модель на 256 ГБ продается за $5 400, продавцы на китайском Taobao просят $5 000, а один продавец на сингапурском Lazada требует $6 300 за устройство.

В Гонконге цена Apple Vision Pro доходит до $4 580.

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Компания Apple в начале этого месяца выпустила Vision Pro в продажу в ограниченном количестве магазинов в США с подробным процессом настройки для каждого покупателя. Компания хочет обеспечить оптимальный первый опыт работы со своими очками виртуальной реальности, которые она называет пространственным компьютером благодаря жестам рук, используемым для управления Vision Pro.

«Наши наблюдения указывают на повышенные цены на неофициальных каналах. Однако эти покупки, вероятно, представляют собой ограниченное предложение, что происходит из внешних рынков и отклоняется от типичного поведения потребителей», — сказал аналитик Counterpoint Research Иван Лам.

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Остается открытым вопрос о том, насколько большой потребительский рынок для так называемых устройств расширенной реальности (XR), особенно с аналогичными ценниками, как у Vision Pro. Но ранняя эксклюзивность гаджета повышает цены.

Главным конкурентом Apple в этой области является Meta Platforms Inc., лидер в области виртуальной реальности с очками Quest. Несмотря на то, что Quest не относится к тому же ценовому классу, что и Vision Pro, есть ведущий оператор: финская Varjo Technologies Oy. Компания Varjo, основанная бывшими инженерами Nokia, имеет длинный список корпоративных клиентов для очков XR, которые стоят более $3990 и используются для таких задач, как обучение пилотов и визуализация промышленного дизайна.

Справка Finance.ua:

в июне 2023 г. на конференции для разработчиков Worldwide Developer Conference 2023 Apple представила свои новые продукты, среди которых долгожданные очки смешанной реальности Apple Vision Pro. Они стали первым за многие годы совершенно новым продуктом Apple.

некоторые магазины Украины уже предлагают купить долгожданный гаджет. Как пишет dev.ua, на сайтах предлагают купить Apple Vision PRO по цене от 205 990 грн до 209 279 грн (и это еще со скидкой). На официальном сайте Apple гарнитура стоит $3499 (около 140 000 грн);



Кстати, после того как одного из владельцев гарнитуры заметили во время поездки на Tesla Cybertruck по шоссе, министр транспорта США Пит Буттиджич выступил с предупреждением, напомнив людям о необходимости руководствоваться здравым смыслом.



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