Google планирует создать специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro — Finance.ua
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Google планирует создать специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro

Технологии&Авто
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Google планирует создать специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro
Google планирует создать специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro, Фото: Getty Images
Согласно отчету The Verge, Google планирует запустить специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro.
Об этом сообщает Hypebeast.
«Мы рады видеть запуск Vision Pro, и мы поддерживаем его, обеспечивая пользователям YouTube отличный опыт использования Safari. Сейчас у нас нет конкретных планов, но можем подтвердить, что приложение Vision Pro есть в нашей дорожной карте», — сказала пресс-секретарь YouTube Джессика Гибби.
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Пока пользователи Vision Pro могут получить доступ к YouTube только через веббраузер Safari, поскольку Google вслед за Spotify и Netflix отказался разрешить своим программам iPad работать на гарнитуре.
Ранее во время интервью The Verge представитель Apple Джеки Рой заявил, что 360-градусные и 3D-видео YouTube недостаточно хороши для Vision Pro.
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Значительная часть этого контента была создана для устройств, не обеспечивающих высококачественный пространственный опыт. В некоторых случаях это содержимое может вызвать дискомфорт во время движения. Мы сосредоточили наши усилия на обеспечении наилучшего пространственного медиасовершенствования, включая пространственные фотографии и видео, Apple Immersive Video и 3D-фильмы, доступные на Apple TV", — добавил Рой.
Google еще не предоставила точной даты для запуска специального приложения YouTube для гарнитуры Vision Pro.
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