Google планирует создать специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro — Finance.ua

Google планирует создать специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro Сегодня 03:20 — Технологии&Авто

Google планирует создать специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro, Фото: Getty Images

Согласно отчету The Verge, Google планирует запустить специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro.

Об этом сообщает Hypebeast

«Мы рады видеть запуск Vision Pro, и мы поддерживаем его, обеспечивая пользователям YouTube отличный опыт использования Safari. Сейчас у нас нет конкретных планов, но можем подтвердить, что приложение Vision Pro есть в нашей дорожной карте», — сказала пресс-секретарь YouTube Джессика Гибби.

Читайте также Samsung представил смартфоны с ИИ на базе технологии Google

Пока пользователи Vision Pro могут получить доступ к YouTube только через веббраузер Safari, поскольку Google вслед за Spotify и Netflix отказался разрешить своим программам iPad работать на гарнитуре.

Ранее во время интервью The Verge представитель Apple Джеки Рой заявил, что 360-градусные и 3D-видео YouTube недостаточно хороши для Vision Pro.

Читайте также В 2023 году Google потратил более $2 млрд на увольнения людей

Значительная часть этого контента была создана для устройств, не обеспечивающих высококачественный пространственный опыт. В некоторых случаях это содержимое может вызвать дискомфорт во время движения. Мы сосредоточили наши усилия на обеспечении наилучшего пространственного медиасовершенствования, включая пространственные фотографии и видео, Apple Immersive Video и 3D-фильмы, доступные на Apple TV", — добавил Рой.

Google еще не предоставила точной даты для запуска специального приложения YouTube для гарнитуры Vision Pro.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.