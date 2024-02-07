Google планирует создать специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro — Finance.ua

Google планирует создать специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro
Согласно отчету The Verge, Google планирует запустить специальное приложение YouTube для гарнитуры Apple Vision Pro.
Об этом сообщает Hypebeast.
«Мы рады видеть запуск Vision Pro, и мы поддерживаем его, обеспечивая пользователям YouTube отличный опыт использования Safari. Сейчас у нас нет конкретных планов, но можем подтвердить, что приложение Vision Pro есть в нашей дорожной карте», — сказала пресс-секретарь YouTube Джессика Гибби.
Пока пользователи Vision Pro могут получить доступ к YouTube только через веббраузер Safari, поскольку Google вслед за Spotify и Netflix отказался разрешить своим программам iPad работать на гарнитуре.
Ранее во время интервью The Verge представитель Apple Джеки Рой заявил, что 360-градусные и 3D-видео YouTube недостаточно хороши для Vision Pro.
Значительная часть этого контента была создана для устройств, не обеспечивающих высококачественный пространственный опыт. В некоторых случаях это содержимое может вызвать дискомфорт во время движения. Мы сосредоточили наши усилия на обеспечении наилучшего пространственного медиасовершенствования, включая пространственные фотографии и видео, Apple Immersive Video и 3D-фильмы, доступные на Apple TV", — добавил Рой.
Google еще не предоставила точной даты для запуска специального приложения YouTube для гарнитуры Vision Pro.
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