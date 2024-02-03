В 2023 году Google потратил более $2 млрд на увольнения людей — Finance.ua

В 2023 году Google потратил более $2 млрд на увольнения людей Сегодня 02:09 — Фондовый рынок

В 2023 году Google потратил более $2 млрд на увольнения людей

В прошлом году расходы Google на выходное пособие уволенным работникам составили более $2 млрд. В этом месяце компания продолжает выплаты, которые уже достигли $700 млн.

В течение 2023 года Google потратил $2,1 млрд на выходные пособия и другие расходы на увольнение более 12 000 сотрудников.

Расходы на увольнение продолжают поступать: только за один месяц 2024 года компания уже потратила $700 млн на выходные пособия сотрудникам в рамках сокращения еще более 1000 должностей.

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В январе 2024 года первое увольнение коснулось сотрудников из команд Google Assistant, аппаратного обеспечения и инженеров. Затем сокращение произошло в отделе продаж рекламы, а также сократили 100 сотрудников YouTube.

Несмотря на сокращение, Google завершил 2023 год с ростом в большинстве своих основных бизнес-направлений, согласно отчету Alphabet, материнской компании Google, о прибылях за четвертый квартал, пишет The Verge.

В четвертом квартале 2023 года доход Google составил $86 млрд, что на 13% больше, чем в 2022 году. Основные бизнесы поискового гиганта по цифровой рекламе и облачных вычислений также демонстрировали устойчивый рост, который генеральный директор Сундар Пичаи объяснил инвестициями Google в генеративный ИИ.

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Основной источник дохода Google, поисковый бизнес, принес $48 млрд, что почти на 13% больше, чем в 2022 году. На сервисах и устройствах по подписке компания заработала $10,7 млрд, главным образом благодаря подпискам на YouTube Premium и Music, YouTube TV и Google One. Рекламный доход YouTube составил $9,2 млрд, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Также компания сообщила о $9,19 млрд дохода от Google Cloud, что является значительным ростом на 25,6% по сравнению с 2022 годом.

Закрытие физических офисных помещений обошлось Google в общей сложности $1,8 млрд за весь 2023 год.

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А длительные инвестиции Google в искусственный интеллект или ее «эра Gemini» означают, что в 2024 году ожидается еще больше увольнений, поскольку компания сокращает другие подразделения, чтобы компенсировать это.

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