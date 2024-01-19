Google инвестирует $1 млрд в британский центр обработки данных — Finance.ua
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Google инвестирует $1 млрд в британский центр обработки данных

Фондовый рынок
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Google инвестирует $1 млрд в британский центр обработки данных
Google инвестирует $1 млрд в британский центр обработки данных
Американский технологический гигант Google инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра неподалеку от Лондона, это его последняя инвестиция в Великобритании, поскольку он удовлетворяет растущий спрос на интернет-услуги в регионе.
Об этом пишет Reuters.
Центр обработки данных, расположенный на участке площадью 33 акра (13 гектаров), который Google приобрел в 2020 году, будет расположен в городке Уолтем-Кросс, примерно в 15 милях к северу от центра Лондона, пишет издание.
Британское правительство, настаивающее на привлечении инвестиций со стороны бизнеса для финансирования новой инфраструктуры, особенно в развивающихся отраслях, таких как технологии и искусственный интеллект, назвало инвестиции Google «огромным вотумом доверия» для Великобритании.
Инвестиции следуют за покупкой Google офисного здания в центре Лондона за $1 млрд долларов в 2022 году, недалеко от Ковент-Гарден, а также другого объекта в районе Кингс-Кросс, где компания строит новый офис и где также базируется ее компания DeepMind, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.
По материалам:
Mind
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