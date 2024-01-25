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Google презентовала Lumiere — искусственный интеллект для создания видео

Технологии&Авто
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Google презентовала Lumiere — искусственный интеллект для создания видео
Google презентовала Lumiere — искусственный интеллект для создания видео
Google представила Lumiere, передовую модель для создания видео с помощью искусственного интеллекта. Lumiere отличается своей способностью создавать реалистичные или сюрреалистические видеоклипы продолжительностью до пяти секунд каждый.
Он может анимировать неподвижные изображения или отдельные фрагменты в ответ на запросы на естественном языке, предоставляя пользователям широкие возможности для творчества. Lumiere может клонировать стиль изображения и использовать его для создания серии видеороликов с единым внешним видом и атмосферой.

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Кроме того, Lumiere предлагает сложные возможности по закрашиванию видео, позволяя пользователям плавно заполнять изменяющиеся области. Исследовательская группа, которая создала Lumiere, отмечает уникальность его «пространственно-временной U-сетевой архитектуры», что позволяет генерировать видео целой длины за один проход.
Несмотря на то, что Lumiere является исследовательским проектом, его возможности демонстрируют значительный скачок в развитии генеративного ИИ для создания видео.
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