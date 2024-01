Google заявил об изменениях в некоторых своих сервисах в ЕС — Finance.ua

Google заявил об изменениях в некоторых своих сервисах в ЕС Сегодня 04:42 — Технологии&Авто

Google заявил об изменениях в некоторых своих сервисах в ЕС

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., заявила о внедрении ряда масштабных изменений в некоторых своих основных сервисах в Европе, чтобы соответствовать новым правилам Европейского Союза.

Об этом сообщает Bloomberg.

Google заявили, что совсем скоро онлайн-покупатели в ЕС будут видеть разные результаты поиска, которые будут включать больше ссылок для сравнения сайтов в Интернете, а также дополнительный баннер о согласии на использование данных пользователя на определенных сервисах.

Читайте также Google проложит интернет-кабель из Южной Америки в Австралию

Google также анонсировал возможность дополнительных экранов для выбора поисковиков и браузеров Chrome.

Компания предупредила, что Закон о цифровых услугах ЕС, заставивший ее внести изменения, предусматривает «сложные компромиссы», и что компания «обеспокоена тем, что некоторые из этих правил снизят выбор, доступный для людей и бизнеса в Европе».

Новые правила от ЕС, вступающие в силу 7 марта, налагают строгий контроль на крупнейшие цифровые компании и усиливают существующие полномочия Европейской комиссии как антимонопольного органа.

Читайте также Искусственный интеллект заменит часть работников Google

Определенным платформам будет запрещено отдавать предпочтение своим услугам над услугами конкурентов. Им будет запрещено объединять персональные данные в разных сервисах, использовать данные, которые они собирают у сторонних продавцов для конкуренции с ними, а также они должны будут разрешить пользователям загружать приложения с конкурирующих платформ.

Поисковик Google от Alphabet Inc., Safari от Apple Inc., маркетплейс Amazon.com Inc., платформа TikTok от Bytedance Ltd. Соцсети Facebook от Meta Platforms Inc. входят в перечень 22 сервисов Big Tech, подпадающих под действие Закона ЕС о цифровых услугах.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.