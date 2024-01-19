Google заявил об изменениях в некоторых своих сервисах в ЕС — Finance.ua
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Google заявил об изменениях в некоторых своих сервисах в ЕС

Технологии&Авто
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Google заявил об изменениях в некоторых своих сервисах в ЕС
Google заявил об изменениях в некоторых своих сервисах в ЕС
Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., заявила о внедрении ряда масштабных изменений в некоторых своих основных сервисах в Европе, чтобы соответствовать новым правилам Европейского Союза.
Об этом сообщает Bloomberg.
Google заявили, что совсем скоро онлайн-покупатели в ЕС будут видеть разные результаты поиска, которые будут включать больше ссылок для сравнения сайтов в Интернете, а также дополнительный баннер о согласии на использование данных пользователя на определенных сервисах.
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Google также анонсировал возможность дополнительных экранов для выбора поисковиков и браузеров Chrome.
Компания предупредила, что Закон о цифровых услугах ЕС, заставивший ее внести изменения, предусматривает «сложные компромиссы», и что компания «обеспокоена тем, что некоторые из этих правил снизят выбор, доступный для людей и бизнеса в Европе».
Новые правила от ЕС, вступающие в силу 7 марта, налагают строгий контроль на крупнейшие цифровые компании и усиливают существующие полномочия Европейской комиссии как антимонопольного органа.
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Определенным платформам будет запрещено отдавать предпочтение своим услугам над услугами конкурентов. Им будет запрещено объединять персональные данные в разных сервисах, использовать данные, которые они собирают у сторонних продавцов для конкуренции с ними, а также они должны будут разрешить пользователям загружать приложения с конкурирующих платформ.
Поисковик Google от Alphabet Inc., Safari от Apple Inc., маркетплейс Amazon.com Inc., платформа TikTok от Bytedance Ltd. Соцсети Facebook от Meta Platforms Inc. входят в перечень 22 сервисов Big Tech, подпадающих под действие Закона ЕС о цифровых услугах.
По материалам:
Укрінформ
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