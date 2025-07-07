Создатель Twitter тестирует мессенджер, работающий без интернета — Finance.ua

Создатель Twitter тестирует мессенджер, работающий без интернета Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Создатель Twitter тестирует мессенджер, работающий без интернета

Генеральный директор Block и соучредитель Twitter Джек Дорси официально представил бета-версию Bitchat — децентрализованного мессенджера, работающего без подключения к интернету.

Новая система использует ячеистую сеть Bluetooth Low Energy (BLE) для зашифрованного обмена сообщениями.

Дорси поделился своими экспериментами с Bluetooth Mesh, системами шифрования и моделями хранения данных. По его словам, Bitchat напоминает IRC-чат конца 1990-х годов, но на современной беспроводной основе.

Bitchat работает без серверов, учетных записей, номеров телефонов и почтовых адресов. Сообщения существуют только в памяти устройств и не хранятся в централизованной базе. Все данные прошли сквозное шифрование, а дополнительную безопасность обеспечивает возможность защищать комнаты паролями.

В сети каждое устройство выполняет роль одновременно клиента и ретранслятора, создавая самоорганизующуюся сеть с дальностью до 30 метров между устройствами. Сообщения могут автоматически передаваться между пиринговыми узлами, охватывая большие расстояния. Для оффлайн-пользователей работает система кэширования сообщений на заданное время.

Разработчики также планируют добавить поддержку Wi-Fi, что позволит передавать большие объемы данных. Среди предусмотренных сценариев использования — митинги, конференции, стихийные бедствия или места, где интернет недоступен или ненадежный.

По словам Дорси, Bitchat демонстрирует возможность безопасного обмена личными сообщениями без централизованной инфраструктуры. Ранее, в 2019 году, он уже основал децентрализованную соцсеть Bluesky, из которой вышел в мае 2024 года.

НВ По материалам:

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