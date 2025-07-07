TikTok запускает новое приложение в США, — Reuters Сегодня 23:49 — Технологии&Авто

TikTok запускает новое приложение в США, — Reuters

TikTok готовится к запуску отдельной версии приложения для пользователей в США. Это связано с требованием американских властей продать местные активы сервиса.

Об этом сообщает Reuters

По данным анонимных источников издания, TikTok создает новую версию своего приложения для пользователей в Соединенных Штатах накануне запланированных продаж приложения группе инвесторов.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что начнет переговоры о возможной сделке в отношении TikTok с Китаем в понедельник или вторник.

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Он сказал, что у Соединенных Штатов «практически» имеется соглашение о продаже программы TikTok.

В сообщении источников говорится, что TikTok разработал план запуска нового приложения в магазинах приложений США 5 сентября.

В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна была избавиться от американских активов TikTok.

В отчете добавляется, что пользователям TikTok в конце концов придется загрузить новое приложение, чтобы иметь возможность продолжать пользоваться сервисом, хотя существующее приложение будет работать до марта следующего года, хотя сроки могут измениться.

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