TikTok запускает новое приложение в США, — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

TikTok запускает новое приложение в США, — Reuters

Технологии&Авто
0
TikTok запускает новое приложение в США, — Reuters
TikTok запускает новое приложение в США, — Reuters
TikTok готовится к запуску отдельной версии приложения для пользователей в США. Это связано с требованием американских властей продать местные активы сервиса.
Об этом сообщает Reuters.
По данным анонимных источников издания, TikTok создает новую версию своего приложения для пользователей в Соединенных Штатах накануне запланированных продаж приложения группе инвесторов.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что начнет переговоры о возможной сделке в отношении TikTok с Китаем в понедельник или вторник.
Читайте также
Он сказал, что у Соединенных Штатов «практически» имеется соглашение о продаже программы TikTok.
В сообщении источников говорится, что TikTok разработал план запуска нового приложения в магазинах приложений США 5 сентября.
В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна была избавиться от американских активов TikTok.
В отчете добавляется, что пользователям TikTok в конце концов придется загрузить новое приложение, чтобы иметь возможность продолжать пользоваться сервисом, хотя существующее приложение будет работать до марта следующего года, хотя сроки могут измениться.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems