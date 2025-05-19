TikTok добавляет новую фичу против бесконечного скроллинга — Finance.ua
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TikTok добавляет новую фичу против бесконечного скроллинга

Технологии&Авто
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TikTok добавляет новую фичу против бесконечного скроллинга
TikTok добавляет новую фичу против бесконечного скроллинга
Engadget пишет, что TikTok добавляет новую функцию для пользователей до 18 лет. В 22:00 им будут автоматически показывать экран с управляемой медитацией, рассказываем детали.

Что произошло

TikTok запускает новую функцию для подростков — после 22:00 приложение будет автоматически показывать им полноэкранное меню с «управляемой медитацией». Цель — поощрить молодежь расслабиться и отложить телефон. Функция уже активирована по умолчанию для пользователей до 18 лет.
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Если подросток попытается проигнорировать первое сообщение и продолжит прокручивать ленту, появится вторая подсказка — более агрессивная и более сложная для игнорирования. Взрослые также могут воспользоваться ночной медитацией через раздел контроля времени использования, но у них эта опция не включена автоматически.
TikTok объясняет: решение принято после эксперимента с функцией «Часы сна», в рамках которого 98% подростков оставили настройки ночной медитации активными.

Почему это интересно

TikTok давно критикуют за чрезмерный скроллинг, в частности среди подростков. Утечки внутренних документов компании, обнародованные в ходе судебного процесса, свидетельствуют, что подростки пользовались приложением в среднем 107 минут в день, даже при установленном лимите в 60 минут.
Ночная медитация — это попытка изменить этот сценарий. TikTok встраивает цифровую паузу, что может улучшить сон и уменьшить зависимость.

Что дальше

Запуск функции совпадает с усилением давления на TikTok со стороны американских властей. В апреле президент Дональд Трамп подписал очередное продление крайнего срока для запрета приложения в США. Чтобы остаться на рынке, TikTok должен либо найти нового американского владельца, либо договориться с правительством США — подробности такого соглашения еще не раскрыты.
На этом фоне TikTok усиливает политику безопасности и родительского контроля, чтобы доказать свою ответственность перед регуляторами. Нововведение с ночной медитацией — часть этой стратегии.
По материалам:
vctr.media
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