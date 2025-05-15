TikTok запустил функцию преобразования изображений в видео с помощью ИИ — Finance.ua
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TikTok запустил функцию преобразования изображений в видео с помощью ИИ

Технологии&Авто
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TikTok запустил свою первую функцию искусственного интеллекта для преобразования изображений в видео, названную TikTok AI Alive.
Об этом говорится в сообщении компании.
Эта функция, доступная только через Story Camera, позволяет превращать статические фото в короткие динамичные видео в TikTok Stories с движением, атмосферными и креативными эффектами, сообщила компания.
Чтобы создать видео AI Alive, пользователи открывают Story Camera, нажимают синюю кнопку плюс на странице Входящие или Профиль, выбирают фото из альбома Stories и нажимают иконку AI Alive на панели редактирования фото.
TikTok запустил функцию преобразования изображений в видео с помощью ИИ
К примеру, фото неба, облаков и океана может стать видео с изменением цветов неба, движением облаков и звуком волн. Или групповое селфи можно анимировать, подчеркнув жесты и выражения лиц.
Запуск этой функции состоялся через несколько лет после появления в TikTok генератора изображений из текста. Хотя Instagram и Snapchat также предлагают функции по созданию изображений из текста, TikTok пошел дальше, предложив создание видео из фото. Стоит отметить, что Snapchat в скором времени планирует запустить похожую функцию.
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Видео AI Alive будут иметь отметку о создании ИИ и содержать метаданные C2PA, которые позволяют идентифицировать контент, созданный ИИ, даже если его загружают и распространяют вне TikTok.
TikTok отметил безопасность в сообщении в блоге, отметив, что AI Alive проходит многочисленные проверки безопасности. Технология модерации анализирует загруженные фото, текстовые запросы для ИИ и созданные видео, чтобы обеспечить соответствие правилам платформы перед показом создателю.
Пользователи могут сообщать о видео, которые, по их мнению, нарушают правила, а финальная проверка безопасности происходит после публикации AI Alive в Stories.
По материалам:
Forbes.ua
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