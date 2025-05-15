TikTok запустил функцию преобразования изображений в видео с помощью ИИ — Finance.ua

TikTok запустил функцию преобразования изображений в видео с помощью ИИ 15.05.2025, 00:23 — Технологии&Авто

TikTok запустил свою первую функцию искусственного интеллекта для преобразования изображений в видео, названную TikTok AI Alive.

Об этом говорится в сообщении компании.

Эта функция, доступная только через Story Camera, позволяет превращать статические фото в короткие динамичные видео в TikTok Stories с движением, атмосферными и креативными эффектами, сообщила компания.

Чтобы создать видео AI Alive, пользователи открывают Story Camera, нажимают синюю кнопку плюс на странице Входящие или Профиль, выбирают фото из альбома Stories и нажимают иконку AI Alive на панели редактирования фото.

К примеру, фото неба, облаков и океана может стать видео с изменением цветов неба, движением облаков и звуком волн. Или групповое селфи можно анимировать, подчеркнув жесты и выражения лиц.

Запуск этой функции состоялся через несколько лет после появления в TikTok генератора изображений из текста. Хотя Instagram и Snapchat также предлагают функции по созданию изображений из текста, TikTok пошел дальше, предложив создание видео из фото. Стоит отметить, что Snapchat в скором времени планирует запустить похожую функцию.

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Видео AI Alive будут иметь отметку о создании ИИ и содержать метаданные C2PA, которые позволяют идентифицировать контент, созданный ИИ, даже если его загружают и распространяют вне TikTok.

TikTok отметил безопасность в сообщении в блоге, отметив, что AI Alive проходит многочисленные проверки безопасности. Технология модерации анализирует загруженные фото, текстовые запросы для ИИ и созданные видео, чтобы обеспечить соответствие правилам платформы перед показом создателю.

Пользователи могут сообщать о видео, которые, по их мнению, нарушают правила, а финальная проверка безопасности происходит после публикации AI Alive в Stories.

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