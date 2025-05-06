TikTok оштрафовали на €530 млн за незаконную передачу данных европейцев в Китай — Finance.ua
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TikTok оштрафовали на €530 млн за незаконную передачу данных европейцев в Китай

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TikTok оштрафовали на €530 млн за незаконную передачу данных европейцев в Китай
TikTok оштрафовали на €530 млн за незаконную передачу данных европейцев в Китай
Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал TikTok на €530 млн за нарушение защиты данных.
Об этом сообщает Politico.
Платформу обвинили в незаконной передаче личных данных европейских пользователей в Китай, не имея надлежащих гарантий защиты в соответствии со стандартами ЕС.
Ирландский регулятор подчеркнул, что китайские законы, разрешающие правительству доступ к данным компаний, «существенно отличаются от стандартов ЕС».
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Расследование показало, что с 2020 по 2022 год TikTok не объяснял пользователям, что их личная информация может храниться в Китае. В Китае действуют законы, позволяющие властям получать доступ к данным компаний, и это противоречит европейским правилам.
В общем, TikTok должен уплатить €485 млн за незаконную передачу данных и еще €45 млн — за нарушение требований прозрачности. Это третий по размеру штраф, наложенный за всю историю действия GDPR.
Поскольку европейская штаб-квартира TikTok находится в Ирландии, именно регулятор этой страны выступает главным органом надзора за соблюдением норм регламента компанией.
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TikTok признал, что в феврале 2024 обнаружил хранение части данных пользователей из Европы на серверах в Китае. Компания утверждает, что уже удалила их. В ответ на штраф она заявила, что не согласна с решением и подаст апелляцию.
Также TikTok напомнил о запуске проекта Clover — это инвестиция на €12 млрд в европейские дата-центры, где будут храниться данные локально. Однако регулятор решил, что этого недостаточно, чтобы избежать ответственности.
Теперь у TikTok есть шесть месяцев, чтобы изменить свои практики обработки данных в соответствии с правилами ЕС. Если этого не произойдет, компании могут запретить передавать данные в Китай.
По материалам:
Ain.Ua
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