Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая — Finance.ua

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Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая

Мир
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Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая
Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая
Чжан Имин, 41-летний основатель ByteDance, стал самым богатым человеком Китая по версии ежегодного рейтинга Hurun China Rich List. Его личное состояние оценивается в $49,3 млрд. Он стал 18-м человеком, возглавившим этот престижный список за 26 лет его существования.
Об этом пишет Reuters.
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Чжан Имин, который покинул пост генерального директора ByteDance в 2021 году, обошел предыдущего лидера — магната по производству бутылированной воды Чжун Шаньшаня, чье состояние уменьшилось на 24% - до $47,9 млрд.
Несмотря на юридические споры по поводу активов в США, глобальный доход ByteDance вырос в прошлом году на 30% - до $110 млрд.
Третье место занял основатель Tencent Пони Ма, а создатель PDD Holdings Колин Хуан опустился на четвертую позицию.
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Общее количество миллиардеров в списке сократилось на 142 человека — до 753, что на треть меньше пикового показателя 2021 года.
По словам главы Hurun Report Руперта Хугеверфа, больше всего пострадал сектор недвижимости, тогда как потребительская электроника демонстрирует стремительный рост.
Производители солнечных панелей, литиевых батарей и электромобилей переживают сложные времена из-за усиления конкуренции и угрозы тарифов.
По материалам:
dev.ua
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